Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"По итогам первого квартала 2025 года банк заработал акционерам 0,52 рубля чистой прибыли на одну акцию, что соответствует 3,3% текущей акционерной доходности, - отмечают эксперты. - Учитывая высокий уровень процентных ставок и замедление экономики, регулярная чистая прибыль Совкомбанка показала положительную динамику, при этом менеджмент банка подтвердил прогноз об увеличении прибыли в 2025 году".

По мнению менеджмента, в условиях высоких ставок важным для банка является сохранение высокого качества кредитного портфеля. Совкомбанк усилил фильтр при отборе клиентов, ограничил рискованные сегменты и консервативно подходит к наращиванию портфеля, что, на взгляд аналитиков сервиса, позитивно влияет на качество кредитного портфеля. По их мнению, акции Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочного инвестора.

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