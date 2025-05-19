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Главная / Мнения аналитиков / Акции Черкизово в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
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19 мая 2025 года 18:02
Акции Черкизово в целом справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Группа Черкизово" в настоящее время в целом справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Показатели компании находятся под давлением из-за долговой нагрузки, поэтому в "Черкизово" намерены сосредоточиться на высокомаржинальной продукции из индейки и свинины, а также рассматривают возможность сократить инвестпрограмму по причине снижения субсидируемого финансирования и очень высокой стоимости заемного капитала, отмечают эксперты. "Ухудшение финансовых результатов эмитента соответствует нашим ожиданиям, что связано с реализацией рисков экспансии бизнеса за счет долгового финансирования в условиях высокоинфляционной среды. Сокращение инвестиционной программы выступает разумной реакцией на функционирование бизнеса в текущей макроэкономической среде, целью которой будет стабилизация финансового состояния компании с целью возвращения на устойчивую стратегию роста в дальнейшем", - пишут аналитики в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЧЕРКИЗОВО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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