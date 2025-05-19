Инвестбанк "Синара" ждет возвращения курса рубля к 100 руб./$1 во 2П25

Инвестиционный банк "Синара" ожидает возвращения курса рубля к уровню 100 руб./$1 во II полугодии текущего года, говорится в обзоре инвестбанка.

"Важным фактором считаем падение нефтегазовых налогов на фоне просевших цен на нефть. В мае поступления составят, по нашей оценке, лишь 0,6 трлн рублей против апрельских 1,1 трлн рублей", - отмечают аналитики.

По их прогнозам, сократится и продажа валюты экспортерами, в особенности после того, как значительная часть от ее реализации будет направлена на дивиденды в рамках летних выплат. Кроме того, вероятное смягчение политики ЦБ РФ должно стимулировать импортеров во втором полугодии и продажу накопленных на складах в России зарубежных товаров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.