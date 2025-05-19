Цена акций банка "Санкт-Петербург" в целом сохраняет потенциал высокого роста - Freedom Finance Global

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" в целом сохраняют потенциал высокого роста от текущего уровня, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Эксперт отмечает, что при текущем качестве активов, высокой прибыльности и эффективном управлении эмитент выглядит недооцененным по большинству ключевых метрик.

Справедливая оценка при P/E равным 4,5 (ближе к среднерыночной) дает ориентир справедливой стоимости бумаги на уровне 530-550 рублей за штуку на горизонте двенадцати-восемнадцати месяцев, что предполагает потенциал роста более 40% от текущих уровней, указывает Чернов.

"Однако, поскольку динамику российского рынка определяют главным образом геополитические факторы, зачастую провоцирующие его резкие обвалы, предлагаем не ориентироваться на указанный временной горизонт, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - До нормализации ситуации стоит ограничиться покупкой акций банка на перспективу от трех до шести месяцев с таргетом 400-420 рублей (+6-11%) или от полугода до года с целью 450-570 рублей за штуку (+19-25%)".

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