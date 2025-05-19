SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Софтлайна

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Софтлайна" с прогнозной стоимостью на уровне 200 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

Эмитент представил сильные результаты за первый квартал 2025 года, констатируют эксперты.

Целиком оборот год к году вырос на 12% и оказался в рамках ожиданий инвестбанка.

Валовая прибыль выросла на 19%, это лучше прогнозов SberCIB.

Чистая прибыль увеличилась более чем в три раза, как и ждали аналитики инвестбанка.

Прогноз компании по цифрам за год прежний: оборот свыше 150 млрд руб., валовая прибыль - 43-50 млрд руб., скорректированная EBITDA - 9-10,5 млрд руб. Все в рамках предположений SberCIB.

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