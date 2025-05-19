Совкомбанк начал анализ Сбербанка с рекомендацией "покупать" для его бумаг

Совкомбанк начал аналитическое освещение Сбербанка с рекомендацией "покупать" для его обыкновенных и привилегированных акций, сообщается в обзоре аналитиков.

Исходя из анализа мультипликаторов и растущей высокой дивидендной доходности, эксперты считают текущие стоимости бумаг эмитента привлекательными для покупки.

Аналитики Совкомбанка указывают следующие факторы для инвестиционных вложений:

- низкая стоимость фондирования за счет высокой доли бесплатных остатков;

- лидерские позиции в секторе и высокая степень доверия клиентов;

- низкая стоимость риска;

- эффективный контроль за расходами;

- существенный запас капитала;

- ожидаемая дивидендная доходность в ближайшие три года на уровне 11%+.

Обращают внимание эксперты и на возможные риски:

- сжатие чистой процентной маржи в сценарии сильного снижения ключевой ставки ЦБ РФ;

- возобновление работы над законопроектом о налоге на сверхприбыль банков.

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