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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций Tesla на уровне $289
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29 апреля 2025 года 19:00
"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций Tesla на уровне $289
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку акций Tesla с прогнозной стоимостью на уровне на уровне $289 за за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Планы Илона Маска сосредоточиться на бизнесе компании поддержали котировки бумаг, но недавняя отчетность эмитента (по итогам 1К25) вызывает опасения. Сейчас стоимость акций близка к справедливой", - отмечает эксперт инвесткомпании. Киреева отмечает, что к возможным рискам относятся снижение спроса на электромобили, рост конкуренции в бюджетном сегменте электромобилей и ухудшение взаимоотношений между США и Китаем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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