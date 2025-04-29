Акции МДМГ справедливо оценены рынком - "Мои Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"У компании нет корпоративного долга, поэтому высокая ключевая ставка не мешает ее росту. Но с учетом прохождения фазы высоких темпов роста мы ждем замедления показателей эмитента из-за эффекта высокой базы. Бумаги торгуются с мультипликаторами 6x EV/EBITDA и 7x P/E за 2025 год с дивдоходностью 7% - мы считаем их справедливо оцененными", - пишут эксперты в комментарии.

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