Рубль днем слегка повышается в паре с юанем, несмотря на падение нефти

Москва. 29 апреля. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль слабо укрепляется, несмотря на падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,1905 руб., что на 0,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 13 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 82,14 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 34 копейки, до 93,23 руб./EUR1.

Вероятно умеренное ослабление рубля по отношению к юаню до конца короткой торговой недели и приближение курса валютной пары к верхней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань, сообщается в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Геополитический новостной фон в понедельник продолжал выступать в поддержку рубля, подпитывая позитивные ожидания снижения геополитической напряженности. Национальная валюта незначительно укрепилась в понедельник, констатирует аналитик. При этом объемы биржевых торгов валютой просели на фоне завершения периода апрельских налоговых выплат.

Все указывает на сохранение слабой активности импортеров на фоне жесткой денежно-кредитной политики, отмечает Попов.

"Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксация рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле в преддверии продолжительных выходных, - пишет эксперт ПСБ. - При этом важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор, который может существенно влиять на котировки - как усиливая ожидаемый тренд в случае негативных новостей, так и полностью его нивелируя при усилении позитивных ожиданий".

Более низкая цена отсечения нефти в бюджетном правиле может оказать "умеренно негативное" влияние на курс рубля, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Сейчас мы живем как бы при $60 (такая цена отсечения сейчас в бюджетном правиле - ИФ). Снижение цены отсечения будет означать, что мы будем жить при более низкой цене нефти. Для национальной валюты это, скорее, может быть таким умеренно негативным", - сообщил Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

Он добавил, что в целом снижение цены отсечения будет означать более сдержанную бюджетную политику, что является стабилизирующим фактором для макроэкономической ситуации и несет дезинфляционный эффект.

"Снижение цены отсечения - это еще один шаг в сторону нормализации бюджетной политики. Тот шаг, который продиктован теми событиями, которые, как вы видите, разворачиваются в мировой экономике", - подчеркнул Тремасов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков.

Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник, участники рынка опасаются сокращения спроса на нефть на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $64,78 за баррель, что на 1,66% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,42%, до $61,16 за баррель.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

Понижательное давление на котировки также оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в альянсе ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы министерством энергетики в среду.