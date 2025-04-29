SberCIB рекомендует покупать акции Самолета с прогнозной ценой 1500 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 1500 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент раскрыл результаты за второе полугодие 2024 года по МСФО.

Выручка снизилась на 2% относительно первых шести месяцев, что связано с серьезным падением новых продаж на фоне отмены программ льготной ипотеки во второй половине прошлого года. Однако она оказалась на 14% выше прогноза SberCIB.

Скорректированная EBITDA, рассчитанная по методике компании, выросла на 4%. Причина - разовый эффект в прочих доходах ГК "Самолет" от продажи долей в других компаниях, отмечают эксперты инвестбанка. Если исключить такие разовые факторы, скорректированная EBITDA по методике SberCIB сократилась на 18% относительно первого полугодия. Это на 4% ниже прогнозов аналитиков.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 90% полугодие к полугодию - до 3,5 млрд ?. Все благодаря капитализации процентных расходов и прибыли от продажи долей в компаниях, указывают аналитики банка. В то же время, отмечают они, скорректированная чистая прибыль - без учета разовых эффектов - оказалась близкой к нулю и составила минус 500 млн рублей.

Основной негативный сюрприз - рост чистого долга, констатируют в SberCIB. С учетом средств на эскроу-счетах он вырос на 18%. В результате коэффициент "чистый долг/скорректированная EBITDA" (по методике SberCIB) вырос до 3,5.

"Это самый высокий уровень среди девелоперов. В то же время этот фактор делает компанию более чувствительной к ожидаемому смягчению денежно-кредитной политики", - отмечают эксперты в обзоре.

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