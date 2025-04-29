Котировки нефти, вероятно, продолжат снижение на текущей неделе - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат снижение и будут колебаться в диапазоне $61-65 за баррель на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Мы считаем, что снижение нефтяных цен, прежде всего, связано с заявлениями представителей ОПЕК+ о том, что все страны, входящие в альянс, по-прежнему поддерживают идею увеличения добычи нефти, начиная с мая. Так, ранее ее планировалось повысить до 138 тыс. б/с ежемесячно и постепенного наращивать объемы до 2,2 млн б/с. Рынок падает, видимо, опасаясь возникновения дисбаланса между спросом и предложением, - пишет эксперт в обзоре. - Обострившийся старый конфликт между Индией и Пакистаном из-за ситуации в приграничных районах, видимо, тоже оказывает воздействие, поскольку Нью-Дели (наряду с Китаем) является одним из крупнейших импортеров нефти в мире".

Опубликованные Reuters прогнозы экспертов из пятидесяти стран мира тоже не добавляют рынку нефти оптимизма - ожидается, что из-за пошлин Д. Трампа мировая экономика может значительно замедлить рост, отмечает Мильчакова.

"Сокращение экспорта нефти со стороны США вполне способно стать среднесрочным драйвером восстановления цен, но в ближайшее время рынок будет, скорее всего, продолжать падение. Ожидаем колебаний цены нефти марки Brent на текущей неделе в коридоре в $61-65 за баррель", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.