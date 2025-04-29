"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ленты

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций МКПАО "Лента" на фоне сильных финансовых и операционных результатов эмитента, прогнозная стоимость составляет 1700 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков брокера Александра Самуйлова и Михаила Конькова.

"Лента" опубликовала результаты за первый квартал 2025 года, показав рост финансовых показателей, близкий к нашим ожиданиям. Компания укрепляет позиции в ритейле, делая ставку на расширение сети и удержание покупателей, - указывают эксперты. - Эмитент сохраняет уверенный рост рентабельности за счет интеграции проведенных M&A-сделок, повышения эффективности внутренних процессов даже при жестком рынке труда, оказывающим сильное давление из-за роста заработных плат. Ритейлер также снизил долговую нагрузку, что позволяет ему сокращать финансовые расходы даже при высоких процентных ставках по кредитам".

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