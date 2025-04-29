Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 29 апреля. Китайский юань повышается на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается на фоне активно дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,223 руб. (+2,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,31 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Геополитический новостной фон накануне продолжал выступать в поддержку рубля, подпитывая позитивные ожидания снижения геополитической напряженности. Рубль незначительно укрепился в понедельник. При этом объемы биржевых торгов валютой просели, на фоне завершения периода апрельских налоговых выплат. Все указывает на сохраняющуюся слабой активности импортеров, на фоне жесткой ДКП. Впрочем, несмотря на указанные факторы, до конца текущей короткой недели мы ждем умеренного ослабления курса рубля и его приближения к верхней границе текущего торгового диапазона 11-11,5 за юань. Основным аргументом для таких ожиданий является возможная фиксации рядом инвесторов прибыли по длинным позициям в рубле, в преддверии продолжительных выходных. При этом, важную роль в динамике рубля продолжит играть геополитический фактор, который может существенно влиять на котировки, как усиливая ожидаемый тренд, в случае негативных новостей, так и полностью его нивелируя, при усилении позитивных ожиданий", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть заметно снижаются во вторник на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $65,16 за баррель, что на 1,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,13%, до $61,36 за баррель.

В центре внимания также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.

Кроме того, понижательное давление на котировки оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

Позднее во вторник Американский институт нефти (API) опубликует данные по запасам нефти в США. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные о резервах топлива в Штатах будут опубликованы министерством энергетики в среду.