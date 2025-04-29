Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также внимательно следить за новостями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам волатильной сессии в понедельник. На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Кроме того, в пятницу Минтруд США опубликует апрельский отчет о ситуации на рынке труда.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут на торгах во вторник. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК снизился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng увеличился примерно на аналогичную величину. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК подрос на 0,5% - до максимума за месяц. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,9%, демонстрируя подъем четвертую сессию подряд.

В свою очередь цены на нефть заметно снижаются во вторник на фоне отсутствия ясности относительно перспектив торговых отношений США и Китая, а также опасений излишка предложения на мировом рынке топлива. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли. "Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он в интервью CNBC.

В центре внимания участников нефтяного рынка также остаются переговоры по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны. Кроме того, понижательное давление на котировки оказывают ожидания дальнейшего наращивания нефтепроизводства в ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что несколько стран-участниц альянса намерены предложить ускорить увеличение добычи нефти в июне.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,24 за баррель, что на 0,94% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 1,51%, до $65,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,95%, до $61,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,55%, до $62,05 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,6 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,829 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,947 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 апреля увеличился на 0,06% и составил 110,81 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (26-28 апреля) прибавил 0,16%, поднявшись до 1044,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-32" (+0,6%), "АФК Система-001Р-07" (+0,4%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,38%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-02" (-0,68%), "ГТЛК-001Р-07" (-0,4%) и "МТС-001P-21" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) 29 апреля начнет размещение 4-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25,5% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 16-го, 19-го, 22-го, 25-го, 28-го, 31-го, 34-го, 37-го, 40-го, 43-го и 46-го купонов, а также call-опционы в даты окончания 13-го, 26-го и 38-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

МТС-банк (MOEX: MBNK) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-05 со сроком обращения 1 год 3 месяца (450 дней) объемом 2 млрд рублей на уровне 24% годовых. По выпуску будет предусмотрена выплата одного купона продолжительностью 450 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 28 апреля. Техразмещение будет проходить в период с 30 апреля по 16 мая.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) установил величину спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску 15-летних облигаций серии 003P-05R объемом 10 млрд рублей на уровне 5% годовых. Компания 28 апреля провела сбор заявок инвесторов на бонды.

"Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установила финальный ориентир ставки купона 5-летних дисконтных облигаций серии 003P-15R объемом 120 млрд рублей на уровне 2% годовых. Сбор заявок на два выпуска облигаций - вышеуказанные дисконтные бонды и 2-летний флоатер серии 003P-14R объемом 42,5 млрд рублей - прошел 28 апреля. Цена размещения дисконтных облигаций серии 003P-15R с учетом дисконта составляет 50% от номинала (номинал облигаций - 1 тыс. рублей). Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,46% годовых. Купоны по выпуску ежемесячные. По флоатеру предусмотрены ежемесячные купоны, рассчитываемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки + спред. Ориентир спреда в ходе маркетинга снизился до финальных 200 базисных пунктов. Техразмещение обоих займов запланировано на 7 мая. Облигации с переменным купоном будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) по техническим причинам переносит сбор заявок и размещение выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск ранее уже был перенесен с 24 на 28 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 26,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 29,97% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск должен был стать первым размещением в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2017 году.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 18-23-го купонов 20-летних облигаций серии 001P-03R объемом 15 млрд рублей на уровне 17,95% годовых. Компания разместила выпуск в мае 2017 года по ставке полугодового купона 8,4% годовых.

ПАО "МОЭК" установило ставку 12-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила 6-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2019 года (с погашением в ноябре 2025 года) по ставке 6,8% годовых. Ставка текущего полугодового купона - 25% годовых. По выпуску 14 мая предстоит исполнение оферты. Период приема уведомлений - с 29 апреля по 7 мая.