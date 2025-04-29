Инвесторам стоит занять выжидательную позицию на рынке ОФЗ - ПСБ

Инвесторам пока стоит занять выжидательную позицию на рынке рублевых гособлигаций, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI перешел к консолидации, опустившись под отметку 109 пунктов, констатирует эксперт. Фокус инвесторов сместился на геополитику.

"Данный фактор неопределенности, скорее всего, будет способствовать частичной фиксации позиций в длинной дюрации в преддверии майских праздников. Короткие ОФЗ и корпоративные выпуски, напротив, будут пользоваться спросом для размещения ликвидности на длинные выходные, - пишет Грицкевич в материале. - В целом мы рекомендуем занять выжидательную позицию в сегменте облигаций, дождавшись большей ясности геополитического трека, которая может появится уже после праздников".

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