Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранит позитивную динамику на текущей неделе - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, сохранит умеренно позитивную динамику и будет стремиться к закреплению выше 3000 пунктов на текущей торговой неделе, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Обороты торгов будут постепенно снижаться по мере приближения майских праздников. Основные риски по-прежнему связаны с внешним фоном и новостями с переговоров по внешней торговле. На ближайшие сессии прогнозируем рост рублевого индекса в район 3100-3150 пунктов с преобладанием покупок в акциях дивидендных и импортоориентированных компаний", - пишет эксперт инвесткомпании в комментарии.

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