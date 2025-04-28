Акции Яндекса справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Яндекс" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года, компания нарастила выручку на 34%, но сократила скорректированную чистую прибыль, констатируют эксперты.

В соответствии с прогнозом менеджмента "Яндекса" рост выручки за 2025 год составит более 30%, а скорректированный показатель EBITDA будет не менее 250 млрд рублей.

"Яндекс" двигается к поставленной цели по объему выручки и скорректированному показателю EBITDA, что, на наш взгляд, вполне осуществимо. Объем средств, направленных на программу мотивации, превысил наши ожидания, но по словам компании, он он снизится к концу 2025 года, - указывают аналитики сервиса в обзоре. - Мы полагаем, что акции эмитента справедливо оценены рынком. Ранее акционеры одобрили выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 руб./акцию".

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