"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1430 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1430 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,01%, стоп-приказ: 1250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Согласно распоряжению правительства, "Транснефть" должна направлять на дивиденды не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО, напоминают аналитики. По их оценкам, по итогам 2024 года компания может выплатить дивиденды в размере 160-225 рублей на акцию (в зависимости от применяемых корректировок при расчете дивидендной базы).

На текущий момент у компании отрицательный чистый долг. Старые долги, взятые под низкую ставку, компания не погашает, взамен держит собственные средства под высокую ставку. Акции "Транснефти" торгуются с рекордно дешевыми мультипликаторами EV/EBITDA и P/E, подчеркивается в комментарии.

"С технической тоски зрения котировки двигались в консолидации, сейчас цена пробила ее верхнюю границу, что создаёт потенциал продолжения роста. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91", - указывают в "Финаме".

ПАО "Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности компании - оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.