"Т-Инвестиции" начали анализ НОВАТЭКа с рекомендацией "покупать" для его акций

"Т-Инвестиции" начали аналитическое освещение "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре брокера.

Прогнозная стоимость бумаг компании, рассчитанная экспертами, составляет 1620 рублей за штуку, рекомендация дается "покупать".

Аналитики отмечают устойчивость основного бизнеса и доходов "НОВАТЭКа". "Рост объемов добычи жидких углеводородов с фокусом на стабильный газовый конденсат (который не подпадает под условия сделки ОПЕК+), а также введение третьей линии на комплексе в Усть-Луге позволят компании нарастить выпуск высокомаржинальных продуктов, что приведет к улучшению финансовых показателей", - пишут они.

Совокупная дивидендная доходность в следующие 12 месяцев по бумагам "НОВАТЭКа" составит около 8%, согласно оценкам экспертам, - это меньше, чем у других компаний нефтегазового сектора. При этом в дальнейшем они ждут доходности на уровне до 10%.

Текущая стоимость акций "НОВАТЭКа" составляет порядка 1276,2 рубля за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.