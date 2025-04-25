Снижение ключевой ставки ЦБ с 21% до 20%, скорее всего, состоится на июльском заседании - УК "Первая"

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%; снижение ставки до 20%, скорее всего, состоится на июльском заседании, считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Банк России на заседании 25 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 21%, сигнал при этом был смягчен до нейтрального. Банк России внес незначительные уточнения в макроэкономический прогноз. Так, прогнозный диапазон для средней ключевой ставки в 2025 году был сужен до 19,5-21,5% (в феврале ожидалось 19,0-22,0%). Эксперт отмечает, что прогноз ключевой ставки по-прежнему предполагает возможность как ее снижения, так и повышения в 2025 году.

"В пресс-релизе Банк России отмечает снижение текущего инфляционного давления и признаки уменьшения отклонения экономики от траектории сбалансированного роста, - пишет Ващелюк в комментарии. - Однако уровень инфляции и инфляционных ожиданий остается повышенным, а проинфляционные риски преобладают на горизонте в несколько лет. Появился дополнительный риск для инфляции - торговые войны и снижение цен на нефть, которые способны привести к ослаблению рубля".

Согласно пресс-релизу, в дальнейшем при принятии решений Банк России будет учитывать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий (нейтральный сигнал).

Нейтральный сигнал, по мнению эксперта, означает, что регулятор на следующих заседаниях будет анализировать выходящие данные и может принять любое из трех решений: сохранить, понизить или повысить ключевую ставку. В сложившихся условиях нейтральный сигнал, как представляется Ващелюк, повышает гибкость Банка России в случае непредсказуемых изменений во внутренних или внешних условиях.

"В базовом сценарии ожидаем, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% состоится на июльском заседании, - прогнозирует стратег. - Однако не исключено, что регулятор примет такое решение уже в июне: это возможно при улучшении внешних условий, усилении оптимизма по поводу геополитики, сохранении крепких позиций рубля, стабилизации или снижении инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.