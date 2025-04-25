.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен в паре с юанем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Рейтинг российских банков за март
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за март 2025 год. В марте 2025 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в...
 
Власти обсуждают обнуление нормативов продажи экспортерами валютной выручки
Власти обсуждают продление указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами (заканчивает свое действие 30 апреля) еще на год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. При этом Минфин в ходе совещаний в правительстве настаивал...
 
У Минэнерго - два сценария строительства новых ТЭС на Дальнем Востоке
Минэнерго предлагает два сценария строительства 750 ГВт новых ТЭС на Дальнем Востоке - на российском оборудовании или с участием иностранных поставщиков. Новые энергоблоки нужны региону к 2030 году, чтобы решить проблему складывающегося там...
 
25 апреля 2025 года 10:29

Рубль утром стабилен в паре с юанем перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 25 апреля. Китайский юань почти не меняется на Московской бирже утром в пятницу, рубль стабилен перед решением Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3595 руб. (+0,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,84 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары "юань-рубль", вероятно, в целом останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Аналитик ожидает попыток национальной валюты продолжить волну восстановления в пятницу. В отсутствие негативных новостных поводов, отмечает Зварич, рубль попробует воспользоваться поддержкой со стороны повышенного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат.

Плюс к этому, указывает эксперт ПСБ, способствовать покупкам в рубле могут результаты заседания ЦБ РФ, по итогам которого, на его взгляд, ставка будет сохранена на уровне 21%, как и умеренно жесткий сигнал.

Также, обращает внимание Зварич, инвесторы обратят внимание на пересмотр регулятором среднесрочных прогнозов, что может оказать дополнительное влияние на российские активы, включая рубль.

"Учитывая это, ожидаем, что в ходе сессии пара "юань-рубль" предпримет попытку отступления в нижнюю половину диапазона 11-11,5 рубля. Данный коридор, на наш взгляд, останется актуальным для китайской валюты на горизонте ближайших сессий, однако во второй половине следующей недели юань может попытаться перейти к росту и выйти вверх из него", - пишет эксперт банка в обзоре.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 21%. При этом большинство экспертов надеются на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Россия будет готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но для этого нужно завершить работу над некоторыми вопросами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент США упоминал сделку, и мы готовы к тому, чтобы ее согласовать. Однако еще есть конкретные аспекты, по которым требуется завершить работу", - сказал он в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса. Ранее в этот день президент заявил, что верит, что обе стороны конфликта хотят мира, и считает необходимым усадить их за стол переговоров.

Он добавил, что у него есть свой дедлайн в посредничестве в этом вопросе, и предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

Трамп также заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность введения новых санкций. "Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

Говоря о том, на какие уступки была бы готова пойти Россия для решения украинского кризиса, Трамп ответил: "Закончить войну, отказаться от того, чтобы захватить всю страну. Это большие уступки".

Кроме того, Трамп заявил, что оказывает сильное давление на Россию для решения украинского кризиса, однако не обо всем этом давлении говорят публично.

По его словам, об этом знают в России и люди, близкие к ситуации. Президент США отметил, что его администрация оказывает давление и на Украину. "Мы оказываем сильное давление и на тех, и на других", - сказал он.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Трейдеры оценивают противоречивые сигналы относительно торговых отношений США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил накануне, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем, однако Пекин отрицает это.

Представитель Минторга КНР Хэ Ядун сказал в ходе пресс-конференции в четверг, что стороны не ведут переговоров, назвав "беспочвенными" любые сообщения об их продвижении.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $66,92 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,64%, до $63,18 за баррель.

С начала этой недели Brent потеряла 1,3%, WTI - более 1%. Снижению цен способствовали, в частности, сообщения СМИ о том, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить наращивание добычи нефти в июне. Следующая встреча ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 апреля 2025 года 12:18
Акции Озон Фармацевтики справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика" в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Эмитент демонстрирует устойчивый рост выручки за 2024 год в результате роста объема продаж на фоне роста ассортимента и участия в государственных закупках. Несмотря на...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 11:53
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $88,7 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова. "Бизнес эмитента демонстрирует сравнительно высокие темпы роста, чему способствует активное расширение...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 11:28
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Яндекса
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций МКПАО "Яндекс", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова. Эмитент опубликовал отчетность за 1К25 по МСФО, руководство подтвердило прогноз на 2025 год, предусматривающий повышение выручки не менее чем на...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 11:05
Рубль может завершить неделю вблизи 11,3-11,4 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"
рс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 11,3-11,4 руб. за юань, итоги пятничного заседания ЦБ РФ не должны принципиально удивить рынок, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Цены на нефть в четверг умеренно выросли, позитив от возможного смягчения...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 10:39
Прогнозная цена акций Группы Позитив 1800-1900 руб. - "Мои Инвестиции"
Прогнозная цена акций "Группы Позитив" на горизонте года составляет 1800-1900 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2025 года по МСФО. Значительно понизив чистый долг за квартал, эмитент показал, что смог...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 10:18
Вероятна повышенная волатильность на рынке акций РФ в пятницу - "Алор Брокер"
Вероятна повышенная волатильность на российском рынке акций на торгах в пятницу, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "С точки зрения теханализа индекс Мосбиржи находится у нижней границы восходящего канала. В пятницу ждем...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 09:59
Вероятны новые попытки индекса Мосбиржи подняться к 3000п в пятницу - ПСБ
Вероятны новые попытки индекса Мосбиржи подняться к уровню 3000 пунктов на торгах в пятницу, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Комфортный внешний фон по состоянию на утро пятницы и сохраняющиеся ожидания позитивных геополитических новостей...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 09:44
Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей
Москва. 25 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей, а также ожиданий смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажет и благоприятная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 09:44
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК
ои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций МКПАО "ВК", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Компания показала позитивный сюрприз по скорректированной EBITDA, но менеджмент не поменял...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 09:28
Рубль, вероятно, останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие сессии - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, в целом останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич. Аналитик ожидает попыток национальной валюты продолжить волну восстановления в пятницу. В...    читать дальше
.
25 апреля 2025 года 09:13
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - розничные продажи Великобритании в марте; - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора; - окончательные индексы потребительских настроений и...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 19:47
Рынок акций РФ консолидировался у 2945п по индексу МосБиржи на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта на Украине
Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, в то время как внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы и показала слабость нефть (фьючерс на Brent вернулся к $66 после роста днем до $67 за баррель). Индекс МосБиржи завершил торги в районе 2945 пунктов, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+6%) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,7%), аутсайдерами стали "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) (-1,4%) и "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%).    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 19:23
Рубль в четверг почти не изменился в паре с юанем на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ по ставке
Москва. 24 апреля. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль немного подешевел на неоднозначном новостном фоне и перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 19:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ММК на уровне 52 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на уровне 52 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова. "ММК" представил финансовые результаты по МСФО за I квартал 2025 года: выручка составила...    читать дальше
.
24 апреля 2025 года 18:28
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") на фоне непростой ситуации в секторе металлургии, говорится в комментарии аналитиков брокера. "Отчетность компании за 1К25 не удивила инвесторов: снижение большинства финансовых показателей...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.