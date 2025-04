Brent торгуется у $66,2 /барр.

Фондовые индексы США выросли в среду. Фондовые индексы стран Азии меняются без единой динамики в четверг. Нефть слабо дорожает в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Дональда Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок.

Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли.

Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 674 тыс. домов, а не 676 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, по данным Trading Economics.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) за день выросла на 5,4%. Производитель электромобилей в первом квартале сократил выручку на 9% (хуже консенсус-прогноза), при этом его чистая прибыль упала более чем в три раза. Однако глава Илон Маск заявил о намерении со следующего месяца сократить время своей работы в департаменте государственной эффективности США (DOGE), что было положительно воспринято инвесторами.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 6,1% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники в январе-марте сократил чистый убыток в 11,5 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Котировки акций GE Vernova Inc. повысились на 3,1%. Поставщик решений для энергетики получил чистую прибыль в январе-марте (против убытка годом ранее) и увеличил выручку на 11%, причем оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Philip Morris International (SPB: PM) увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале, а также улучшил прогноз скорректированной прибыли на 2025 год. Акции табачного концерна ушли вверх на 2,4%.

Стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) поднялась на 5,5% на фоне появившихся в СМИ сообщений, что компания планирует сократить более 20% сотрудников.

Бумаги Boston Scientific (SPB: BSX) прибавили в цене 4,1%. Производитель медицинского оборудования в январе-марте получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий.

Сталелитейная Steel Dynamics (SPB: STLD) также зафиксировала финансовые показатели выше прогнозов, что стало причиной повышения стоимости ее акций на 4,3%.

Кроме того, бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 4,3%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,4%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,1%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,6%, RTX Corp. (SPB: RTX) - на 5,7%, Palantir Technologies (SPB: PLTR) Inc. - на 7,3%, Dell Technologies (SPB: DELL) - на 6%.

При этом снизилась цена акций Baker Hughes Co. (SPB: BKR) - на 6,4%, Otis Worldwide Corp. - на 6,7%, General Dynamics (SPB: GD) - на 3,3%, Johnson & Johnson (SPB: JNJ) - на 1,5%, Procter & Gamble Co. (SPB: PG) - на 1,3% и Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 419,59 пункта (на 1,07%) и составил 39606,57 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 88,1 пункта (на 1,67%) - до 5375,86 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 407,63 пункта (на 2,5%) и завершил сессию на отметке 16708,05 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Однако на рынках присутствует осторожный оптимизм в этом вопросе после того, как Вашингтон изменил тон заявлений в отношении китайских пошлин. Так, накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у страны есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличились на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции JD.com Inc. (SPB: JD) и Meituan (SPB: 3690), подешевевшие на 6,8% и 4,8% соответственно. Также существенно снизилась стоимость автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 3% и 2,8% соответственно.

При этом растут котировки акций сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 4,3%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1%, сети ресторанов Haidilao International - на 0,9%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 0,4%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК повысилось на 0,5%.

Котировки акций технологических компаний растут, в том числе Tokyo Electron - на 3,5%, Advantest - на 3,1%, SoftBank Group - на 3%, Lasertec Corp. - на 1,2%, Socionext Inc. - на 2%, Screen Holdings - на 1,2%.

Также подорожали бумаги банка Mitsubishi UFJ (+1,8%), автомобильных Toyota Motor (+2,9%) и Nissan Motor (+2,1%), производителя игровых консолей Nintendo (+4,9%)

Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК уменьшился на 0,2%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустилась на 0,1%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,4%, сталелитейной Posco - на 1,5%.

ВВП Южной Кореи в первом квартале 2025 года сократился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны снизилась на 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение первого показателя на 0,1% и второго - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

Цена акций производителей урана Paladin Energy, Deep Yellow и Boss Energy взлетела на 13,5%, 9,9% и 9% соответственно. Они выступают лидерами подъема среди компонентов индекса.

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и на 1% соответственно.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 мск поднимается на $0,08 (0,12%), до $66,20 за баррель. В среду эти контракты подешевели на $1,32 (1,96%), до $66,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,09 (0,14%), до $62,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,4 (2,2%), до $62,27 за баррель.

Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

"Меня не удивит, если ОПЕК захочет увеличить производство, - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Это может вызвать опасения по поводу единства в картеле. Возможно, они устали сдерживать добычу".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.