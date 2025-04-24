Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти на фоне позитивных геополитических новостей

Москва. 24 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут немного подрасти под влиянием позитивных геополитических новостей, а также ожиданий смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажет и благоприятная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на уровне 21% годовых (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеются на смягчение регулятором риторики относительно дальнейшей денежно-кредитной политики (ДКП). Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности ДКП - регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Инфляция в РФ за неделю с 15 по 21 апреля составила 0,09% после 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 21 апреля составил 0,36%, с начала года - 3,08%. Из данных за 21 день апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 апреля осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после также 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг понимания с Москвой по вопросу об украинском урегулировании и теперь нацелен на достижение такого же результата с Киевом. "Я думаю, что Россия готова, считаю, что у нас с ней есть сделка. Теперь нужна сделка с Зеленским. С ним все сложнее, но ничего страшного", - сказал он журналистам в Белом доме. Президент США также предположил, что именно он может эффективно помочь в решении украинского кризиса. "Это связано с некоторыми моими способностями", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии. "Думаю эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. На настроения инвесторов позитивно повлияло заявление президента США Трампа, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы от него более быстрого снижения процентных ставок. Также поддержку рынкам оказало изменение тона заявлений Вашингтона в отношении китайских пошлин. Трамп сказал, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином. Позднее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что у США есть возможность заключить масштабное соглашение с Китаем в сфере торговли.

Продажи новых домов в США в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 724 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимальным показателем с сентября прошлого года, сообщило министерство торговли. Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 674 тыс. домов, а не 676 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж до 680 тыс. с ранее объявленного февральского уровня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Инвесторы по-прежнему обеспокоены торговой войной и усилением неопределенности относительно перспектив мировой экономики. Однако на рынках присутствует осторожный оптимизм в этом вопросе после того, как Вашингтон изменил тон заявлений в отношении китайских пошлин. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,9%. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК повысилось на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:34 МСК уменьшился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 0,27%, до $66,30 за баррель. В среду эти контракты подешевели на 1,96%, до $66,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,32%, до $62,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 2,2%, до $62,27 за баррель.

Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот. Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей. Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,878 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,654 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 апреля вырос на 0,13% и составил 110,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 1041,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,1%), "МТС-001P-20" (+0,48%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,46%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,25%), "Почта России-001Р-10" (-0,71%) и "РЖД-32" (-0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) увеличило объем размещения облигаций с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Сбор заявок на бонды компании прошел 23 апреля. Финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 002Р-10 с офертой через год и три месяца был установлен на уровне 19,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 21,04% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение выпуска запланировано на 25 апреля.

Альфа-банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних субординированных облигаций серии T2-CR-03 объемом 6 млрд рублей на уровне 23% годовых. Ставка 1-го купона - фиксированная, ставки последующих купонов - плавающие с привязкой к ключевой ставке ЦБ, спред к ключевой ставке установлен в размере 200 базисных пунктв. Купоны ежемесячные, номинал одной облигации - 100 млн рублей. Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купона (около 5,25 года с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода облигаций. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение займа пройдет 25 апреля. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) перенесло с 24 на 28 апреля сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн рублей. Заявки будут приниматься с 11:00 до 15:00 мск. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 29 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Выпуск станет первым размещением в рамках программы облигаций компании на 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в 2017 году.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставки 20-21-го купонов облигаций 36-й серии в размере 10,52% годовых. Компания разместила выпуск объемом 15,25 млрд рублей в апреле 2016 года. Срок обращения - почти 25 лет (9100 дней). Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,4% годовых. Ставки 2-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставки 18-20-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 21% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона - 13,5% годовых.

Лесопромышленный холдинг Segezha (MOEX: SGZH) установил ставки 10-13-го купонов 15-летних облигаций серии 003P-02R с офертой через 2,25 года объемом 6 млрд рублей на уровне 26% годовых. Компания разместила выпуск в феврале 2023 года по ставке квартального купона 10,6% годовых.

Нефтяная компания "Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 19-20-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 0,01% годовых. Десятилетний выпуск на 5 млрд рублей был размещен в мае 2016 года по ставке полугодового купона 10,9% годовых до оферты с исполнением 7 мая 2025 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 24 по 30 апреля.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") выкупило по оферте 5 млн 152 тыс. 298 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала, или 73,6% эмиссии. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций с 2-летней офертой объемом 7 млрд рублей в апреле 2023 года по ставке квартального купона 13,05% годовых. Ставки 9-12-го купонов установлены на уровне 25% годовых.

ООО "Татнефтехим" выкупило по оферте 64 тыс. 413 облигаций серии 001-P-02 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 21,47% выпуска. Компания разместила облигации со сроком обращения 2,5 года объемом 300 млн рублей в мае 2024 года. Перед офертой эмитент установил ставку 7-12-го двухмесячных купонов на уровне 26,5% годовых.

ООО "Ресурсы Албазино" (100%-я дочерняя компания АО "Полиметалл") полностью выкупило по оферте выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Компания разместила 5-летний заем в декабре 2024 года. Ставки 1-8-го квартальных купонов равны размеру ключевой ставки ЦБ, действующей на 7-й день, предшествующий дате начала купона. Таким образом, ставка 1-го купона составила 21% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 50 млрд рублей.