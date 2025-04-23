.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне геополитических новостей
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
Доходы бюджета от повышенного НДФЛ выросли на треть
Федеральный бюджет получил 224,4 млрд руб. поступлений от повышенного НДФЛ по итогам 2024 г., сообщил "Ведомостям" представитель ФНС. В прошлом году налог с трудовых доходов, дивидендов и прибыли контролируемых иностранных компаний, превышающих 5...
 
МВФ понизил прогноз роста мировой экономики
Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному...
 
Дефицит бюджета может превысить план
Согласно финансовому плану на 2025 год, дефицит бюджета прогнозируется почти в 1,2 трлн. Однако недостача рискует увеличиться и довольно ощутимо - до 3,3 трлн рублей, полагают опрошенные "Известиями" эксперты. Это произойдет в том числе из-за того,...
 
23 апреля 2025 года 15:30

Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне геополитических новостей

Москва. 23 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль снижается на фоне внешнеполитических новостей и ухудшения ожиданий относительно возможных сроков урегулирования российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,329 руб., что на 19,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,22 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,33 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 54 копейки, до 94,73 руб./EUR1.

Валютная пара "юань-рубль" в среду может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик отмечает, что такая динамика торгов возможна ввиду ухудшения на геополитическом треке и при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку выхода выше $68 за баррель.

Рубль, скорее всего, начнет движение в диапазон 90-95 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики компании "Цифра брокер".

"Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2025-2028 гг. по цене нефти Brent с $81,7 за баррель до $68 за баррель, что предполагает цену Urals на уровне $56 за баррель, на $4 ниже базовой цены бюджетного правила, - отмечают эксперты в комментарии. - Соответственно, недостающие доходы придется покрывать из Фонда национального благосостояния. Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти обусловило снижение оценки по торговому балансу со $123 млрд до $86,8 млрд в 2025 году за счет сокращения экспорта (минус $44 млрд) и небольшого роста импорта. С учетом этих вводных мы полагаем, что рубль в настоящее время слишком крепкий, и ожидаем, что вскоре возобновится движение в направлении 90-95 руб./$1".

Участники рынка анализируют новости относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

В Лондоне стартовали консультации по урегулированию на Украине, первыми ведут переговоры британская и украинская делегации, передает Sky News. Позднее ожидается продолжение консультаций, с участием США и других стран. Американскую делегацию возглавит спецпосланник президента США Кит Келлог.

В среду стало известно, что главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

В британском МИД уточнили, что переговоры на тему Украины все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-американских переговоров состоится в скором времени. "Скоро", - сказал он на пресс-конференции в Самарканде в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявил он.

"Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - добавил он.

Нефть растеряла рост первой половины дня и перешла к небольшому снижению, участники рынка ждут данных по запасам в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,33 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,08%, до $63,61 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали сокращение резервов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении запасов энергоносителей в США будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 апреля 2025 года 19:32
Рынок акций РФ просел из-за сомнений в скором завершении конфликта на Украине и слабой нефти
Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ в среду снизился из-за возникших сомнений в скором урегулировании военного конфликта на Украине, а также на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent упал ниже $66 за баррель), откат сдерживался ростом внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи утром падал в район 2900 пунктов, но к закрытию торгов отскочил выше 2940 пунктов на фоне ослабления рубля; лидерами снижения выступили акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%) и ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%) на фоне упавшего золота (цена драгметалла опустилась на 3,6%, ниже $3300 за унцию).    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:19
Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне геополитических новостей
Москва. 23 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль упал на фоне внешнеполитических новостей и ухудшения ожиданий относительно возможных сроков урегулирования российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,375 руб., что на 24,2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 19:00
Потенциал роста акций Газпром нефти может оказаться ограниченным - "Велес Капитал"
Потенциал роста акций "Газпром нефти" может оказаться ограниченным, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Газпром нефть" является одной из компаний, еще не объявившей итоговых дивидендов за 2024 год, отмечает эксперт в комментарии. "Газпром нефть" осуществила выплаты за...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:33
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в апреле - "Велес Капитал"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 25 апреля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "В конце текущей недели Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. За последнее время...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:15
Акции Сбербанка, Т-Технологий и Совкомбанка - фавориты банковского сектора на рынке РФ - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка, "Т-Технологий" и Совкомбанка являются фаворитами банковского сектора на российском рынке, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы умеренно позитивно смотрим на российский банковский сектор на фоне ожиданий по потенциальному смягчению...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 18:01
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Астры до 555,13 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "Группы Астра" с 613,14 рубля до 555,13 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал роста 33% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент, по словам заместителя гендиректора...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 17:30
Отчетность Verizon за 1К25 нейтральна для цены ее акций - инвестбанк "Синара"
Отчетность Verizon Communications за первый квартал текущего года нейтральна для стоимости ее акций, котировки акций GE Aerospace могут продолжить рост в ближайшее время, говорится в обзоре старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Сергея Вахрамеева и аналитика Георгия Горбунова. База...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 17:06
Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Промомед" в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский фармацевтический холдинг представил финансовые результаты за 2024 год: выросли выручка и портфель препаратов, однако чистая прибыль оказалась...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 16:39
Акции Сбербанка, Т-Технологий и Совкомбанка - фавориты банковского сектора на рынке РФ
Акции Сбербанка, "Т-Технологий" и Совкомбанка являются фаворитами банковского сектора на российском рынке, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы умеренно позитивно смотрим на российский банковский сектор на фоне ожиданий по потенциальному смягчению...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 16:15
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5240-5450п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5240-5450 пунктов в среду, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Баланс рисков на среду оцениваем как позитивный при сохраняющейся повышенной волатильности, - указывает эксперт в обзоре. -...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 15:56
Надежды на сигналы к смягчению ДКП от ЦБ РФ в апреле могут не оправдаться - "Велес Капитал"
Надежды на явные сигналы к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) от Банка России по итогам заседания 25 апреля 2025 года могут не оправдаться, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "За последнее время стали сильнее проявляться признаки замедления инфляции и...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 15:26
Акции Северстали фундаментально оценены рынком справедливо - "БКС МИ"
Акции "Северстали" в настоящее время фундаментально оценены рынком справедливо, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева. Эмитент выпустил отчетность за I квартал 2025 года по МСФО: выручка и EBITDA упали в годовом выражении,...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 15:02
Freedom Finance Global повысил целевую акций Johnson & Johnson до $180
Freedom Finance Global повысил целевую акций Johnson & Johnson со $176 до $180 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Айдына Сейтжапбара. "Отчет Johnson & Johnson за I квартал 2025 года превзошел ожидания аналитиков по выручке и EPS, -...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 14:34
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для обоих типов акций Сбербанка и целевую цену на уровне 365 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Наблюдательный совет Сбербанка 22 апреля 2025 года рекомендовал по итогам 2024 года выплатить дивиденд в размере 34,84 руб. на акцию (доходность...    читать дальше
.
23 апреля 2025 года 14:07
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Озон Фармацевтики с целью 70 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Озон Фармацевтика" с целью 70 рублей за штуку" с ожидаемой доходностью до 25% на горизонте полугода, сообщается в материале аналитиков на портале БКС Экспресс. "Торговые войны усиливаются, глобальная экономическая...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.