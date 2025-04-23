Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне геополитических новостей

Москва. 23 апреля. Китайский юань растет на Московской бирже днем в среду, рубль снижается на фоне внешнеполитических новостей и ухудшения ожиданий относительно возможных сроков урегулирования российско-украинского конфликта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,329 руб., что на 19,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 1,22 рубля относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,33 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 54 копейки, до 94,73 руб./EUR1.

Валютная пара "юань-рубль" в среду может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик отмечает, что такая динамика торгов возможна ввиду ухудшения на геополитическом треке и при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку выхода выше $68 за баррель.

Рубль, скорее всего, начнет движение в диапазон 90-95 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики компании "Цифра брокер".

"Минэкономразвития ухудшило прогноз на 2025-2028 гг. по цене нефти Brent с $81,7 за баррель до $68 за баррель, что предполагает цену Urals на уровне $56 за баррель, на $4 ниже базовой цены бюджетного правила, - отмечают эксперты в комментарии. - Соответственно, недостающие доходы придется покрывать из Фонда национального благосостояния. Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти обусловило снижение оценки по торговому балансу со $123 млрд до $86,8 млрд в 2025 году за счет сокращения экспорта (минус $44 млрд) и небольшого роста импорта. С учетом этих вводных мы полагаем, что рубль в настоящее время слишком крепкий, и ожидаем, что вскоре возобновится движение в направлении 90-95 руб./$1".

Участники рынка анализируют новости относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

В Лондоне стартовали консультации по урегулированию на Украине, первыми ведут переговоры британская и украинская делегации, передает Sky News. Позднее ожидается продолжение консультаций, с участием США и других стран. Американскую делегацию возглавит спецпосланник президента США Кит Келлог.

В среду стало известно, что главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

В британском МИД уточнили, что переговоры на тему Украины все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новый раунд российско-американских переговоров состоится в скором времени. "Скоро", - сказал он на пресс-конференции в Самарканде в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Цена отсечения $60 за баррель нефти в бюджетном правиле, вероятно, уже не отвечает вызовам времени, нужно донастроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на расширенной коллегии Минфина.

"Сейчас главный риск - это разворачивание торговых войн и, соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - заявил он.

"Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке. Это будет являться залогом устойчивости бюджетных финансов и в целом финансовой системы страны", - добавил он.

Нефть растеряла рост первой половины дня и перешла к небольшому снижению, участники рынка ждут данных по запасам в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $67,33 за баррель, что на 0,15% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на 0,08%, до $63,61 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали сокращение резервов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении запасов энергоносителей в США будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 мск в среду.