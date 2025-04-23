"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Сбербанка, говорится в комментарии аналитика Андрея Шарова.

"Мультипликатор P/E на базе нашего прогноза прибыли эмитента на 2025 год составляет 4,4х против среднеисторических 5,6х", - указывает эксперт инвесткомпании.

Совет директоров Сбербанка рекомендовал дивиденды в размере 34,84 руб. на каждый тип акций за 2024 год (последний день, когда можно купить бумаги и получить дивиденды - 17 июля 2025 года).

"Размер дивидендов чуть ниже нашего прогноза и консенсуса в 35 руб./акцию. Разница между объявленной суммой и ожиданиями - всего 0,4%. Мы считаем новость нейтральной, она уже заложена в котировки. Текущая дивидендная доходность акций Сбербанка находится в пределах 11,2-11,4%", - указывает Шаров в материале.

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