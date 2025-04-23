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23 апреля 2025 года 09:10

Уолл-стрит резко выросла во вторник

Уолл-стрит резко выросла во вторник на политических заявлениях и корпоративных отчетах. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в среду. Цены на нефть повышаются в среду утром, Brent торгуется выше $68 за баррель.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% во вторник, восстановившись после падения днем ранее благодаря позитивным заявлениям властей США о торговых вопросах.

Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. "Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. При этом он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что американский президент Дональд Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Кроме того, издание Politico сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

"Мы переживаем период экстремальной волатильности, когда не стоит слишком сильно реагировать на ежедневные новости", - отметила инвестиционный директор Антиви Багунда.

Также во вторник инвесторы оценивали массу корпоративных отчетов.

Акции 3M Co. (SPB: MMM) подскочили на 8,1%, максимальными темпами среди всех компонентов индекса Dow Jones. Компания, выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, увеличила чистую прибыль в первом квартале на 20%.

Цена бумаг Verizon Communications (SPB: VZ) повысилась на 0,6%. Американский оператор связи в первом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. В то же время компания зафиксировала больший, чем ожидалось, отток клиентов.

Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin (SPB: LMT) нарастила чистую прибыль и выручку в прошлом квартале, и её рыночная стоимость выросла на 0,8%.

Другой оборонный подрядчик, RTX Corp. (SPB: RTX), в январе-марте снизил чистую прибыль на 10%, и капитализация компании упала на 9,8%.

Рыночная стоимость GE Aerospace поднялась на 6,1% после того, как эта компания, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. (SPB: GE), отчиталась о росте чистой прибыли в прошлом квартале на 13%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

Нефтесервисная компания Halliburton Co. (SPB: HAL) сократила чистую прибыль почти в три раза в первом квартале 2025 года, при этом ее выручка также уменьшилась, но оказалась выше прогноза аналитиков. Акции компании подешевели на 5,6%.

Dow Jones Industrial Average вырос на 2,66% и составил 39186,98 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 2,51% - до 5287,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 2,71% и составил 16300,42 пункта.

Азиатские фондовые индексы повышаются в среду на возросших надеждах относительно смягчения напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что введенные им 145-процентные пошлины на китайские товары являются слишком высокими и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином.

Улучшению настроений инвесторов также способствовали заявления Трампа относительно того, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал процентные ставки.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск поднялся на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 2,41%.

Наибольший рост в Гонконге демонстрируют котировки акций производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810), прибавляющие 7,8%.

Бумаги автомобильной Li Auto (SPB: LI) дорожают на 6,1%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 3,2% и 2,4% соответственно, онлайн-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,5%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,7%. Рыночная стоимость Alibaba Group Holding (SPB: BABA) повышается на 5,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 1,86%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии в апреле повысился до 48,5 пункта по сравнению с 48,4 пунктами месяцем ранее. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже этого уровня десять месяцев подряд.

PMI в сфере услуг поднялся до 52,2 пункта с 50,0 в марте, сводный PMI - до 51,1 пункта с 48,9 пункта.

Среди компонентов Nikkei лидируют FUJIFILM Holdings (+9,7%) и Konica Minolta (+9,2%).

Повышаются котировки акций технологических компаний Lasertec Corp. (+4,3%), Advantest (+2,7%), Tokyo Electron (+2,5%), Socionext Inc. (+0,9%). Капитализация Screen Holdings сокращается на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,47%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,3%, чипмейкера SK Hynix - на 4,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,47%.

Индекс PMI в перерабатывающей промышленности Австралии в апреле снизился до минимальных за два месяца 51,7 пункта с 52,1 пункта в марте. PMI в сфере услуг опустился до 51,4 пункта с 51,6 пункта, сводный PMI - также до 51,4 пункта с 51,6 пункта.

В росте лидируют производители урана Paladin Energy (+24,5%) и Deep Yellow (+12,3%). Бумаги Boss Energy дорожают на 8,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента Дональда Трампа в отношении торговых отношений с Китаем.

Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $68,01 за баррель, что на $0,57 (0,85%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,18 (1,8%), до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,56 (0,88%), до $64,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,26 (2%), до $63,67 за баррель.

Трамп во вторник заявил, что объявленные им пошлины в 145% на импорт из Китая слишком высоки, и пообещал снизить их и добиться торгового соглашения с Пекином.

Он также сказал, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал ставки.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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