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23 апреля 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду могут слегка подрасти на ожиданиях позитивных геополитических новостей

Москва. 23 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут слегка подрасти на ожиданиях как позитивных геополитических новостей, так и смягчения сигнала Банка России относительной дальнейшей денежно-кредитной политики на заседании 25 апреля; поддержку игрокам на повышение окажет и благоприятная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф позже на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Спецпосланник Стив Уиткофф снова отправится в Россию позже на этой неделе, чтобы продолжить переговоры с Владимиром Путиным", - заявила она в ходе брифинга. Левитт отметила, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.

О визите спецпосланника в Россию заявил также помощник президента РФ Юрий Ушаков. На вопрос "Интерфакса" о том, ожидают ли на этой неделе визит Уиткоффа в Москву, Ушаков ответил: "Ждем".

Ранее в СМИ сообщалось, что предположительно в конце недели Уиткофф прилетит в Москву, чтобы передать российскому руководству новый пакет предложений по Украине. На этот раз документ, по данным СМИ, будет представлять согласованный США с Европой и Киевом план, обсуждение которого состоится на этой неделе в Лондоне.

Между тем Трамп заявил, что не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. "Я не хочу говорить об этом, потому что у меня нет намерения увольнять его", - заявил Трамп журналистам в Белом доме. "Я бы хотел, чтобы он был более активен в реализации своей идеи о снижении процентных ставок. Сейчас самое подходящее время для снижения процентных ставок", - отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что у него есть полномочия уволить главу Федеральной резервной системы, срок полномочий которого истекает не ранее 2026 года. В посте в соцсети Truth Social в понедельник Трамп назвал Пауэлла "крупным неудачником", заявив, что экономическая активность в США замедлится, если ФРС не опустит ставки немедленно.

Американские фондовые индексы выросли более чем на 2% во вторник, восстановившись после падения днем ранее благодаря позитивным заявлениям властей США о торговых вопросах. Глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что в конфликте с Китаем из-за пошлин рано или поздно появится просвет. "Ни одна из сторон не думает, что нынешнее положение дел продлится долго", - приводит Associated Press выдержки из речи Бессента на закрытом мероприятии для JPMorgan Chase. При этом он отметил, что переговоры с Китаем будут нелегкими и официально еще не стартовали.

Ранее Левитт в ходе брифинга на вопрос о возможной торговой сделке США с Китаем ответила, что Трамп сказал ей, что дела "продвигаются очень хорошо".

Пошлины США на китайский импорт в настоящее время составляют 145%. Китай в ответ повысил свои пошлины на импорт американских товаров до 125%.

Издание Politico в свою очередь сообщило, что Белый дом близок к заключению торговых соглашений с Японией и Индией.

Азиатские фондовые индексы повышаются в среду на возросших надеждах относительно смягчения напряженности в торговых отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что введенные им 145%-е пошлины на китайские товары являются слишком высокими, и обещал, что снизит их и добьется торгового соглашения с Пекином. Улучшению настроений инвесторов также способствовали заявления Трампа относительно того, что он не намерен увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, а лишь хотел бы, чтобы тот быстрее снижал процентные ставки.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:30 мск поднялся на 0,16%, гонконгский Hang Seng - на 2,41%. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось на 1,86%. Южнокорейский индекс Kospi прибавил 1,47%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,47%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в среду на фоне новых санкций США, призванных ограничить поставки энергоносителей из Ирана, а также более мягких заявлений американского президента в отношении торговых отношений с Китаем. Вашингтон ввел санкции против работающего в сфере СПГ бизнесмена из Ирана Сейеда Асадуллы Эмамджомеха и связанных с ним компаний. В сообщении Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) отмечается, что Эмамджомех и подпавшие под санкции компании "ответственны за поставки иранского СПГ и нефти стоимостью в сотни миллионов долларов на иностранные рынки".

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $68,32 за баррель, что на 1,3% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,8%, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене к этому времени на 1,35%, до $64,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 2%, до $63,67 за баррель.

Внимание трейдеров в среду будет направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет опубликован в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти на неделе, завершившейся 18 апреля, на 4,565 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 24,124 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,882 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 апреля вырос всего на 0,03% и составил 110,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1039,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "МТС-001P-21" (+0,86%), "АФК Система-1Р-11" (+0,51%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,44%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-32" (-0,69%), "Почта России-001Р-10" (-0,59%) и "АФК Система-1P-21" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 19,15% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) завершило размещение облигаций серий БО-002P-08 и БО-002P-09 с привязкой к ключевой ставке ЦБ общим объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски объемом по 15 млрд рублей каждый прошел 14 апреля. Срок обращения долговых бумаг - 1,9 года (690 дней) и 2,2 года (810 дней). Купоны по выпускам ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 180 базисных пунктов.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-П16 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. По облигациям предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона была установлена в размере 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых.

Кроме того, ГК "Самолет" установила ставки 35-40-го купонов бондов 1-й серии на уровне 26% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 16% годовых.

ГК "Самолет" установила ставку 24-27-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 19% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 280 млн рублей в августе 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 22% годовых. По выпуску 13 мая предстоит исполнение оферты. Период предъявления бумаг к оферте - с 28 апреля по 6 мая включительно.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-07 на уровне 24,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к call-опциону через 1,5 года на уровне 27,45% годовых, купоны ежемесячные. Компания также установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001Р-08 на уровне 400 базисных пунктов. По выпуску серии 001Р-08 купоны ежемесячные и переменные, рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Компания 22 апреля провела сбор заявок на два выпуска облигаций с фиксированными и плавающими купонами. Планируемый объем выпуска 3-летних облигаций с фиксированными купонами серии 001Р-07 - 1 млрд рублей, выпуска облигаций с плавающими купонами и сроком обращения 3,5 года серии 001Р-08 - 2 млрд рублей. Оба выпуска имеют амортизационную структуру погашения. У серии 001Р-07: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат с 27-го по 31-й купоны, по 15% от номинала - в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. У серии 001Р-08: 12,5% от номинала планируется погасить в дату выплаты 37-го купона, 17,5% от номинала - в даты выплат 38-42-го купонов. Техразмещение обоих займов запланировано на 25 апреля. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии П02-БО-01 с запланированных 20-30 млрд рублей до 45 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 апреля. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред, установленный в размере 240 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 31-го купона облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 21,05% годовых. Оба выпуска объемом по 5 млрд рублей каждый были размещены в ноябре 2017 года сроком на 33 года. Ставка текущего купона эмиссий - 20% годовых, купоны квартальные. По займам 6 мая предстоит исполнение оферт.

АО "Ситиматик" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-01 объемом 1,85 млрд рублей на уровне 25% годовых. Срок погашения бондов - 20 декабря 2036 года. Компания разместила выпуск в июне 2016 года по ставке 4% годовых.

ООО "Биннофарм групп" выкупило по оферте 263 млн 988 облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 8,7996% займа. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 3 млрд рублей в июле 2022 года. Ставку 12-13-го квартальных купонов компания незадолго до оферты установила на уровне 23% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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