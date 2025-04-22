Цена золота может достичь $3500/унц. в 1П25 - Freedom Finance Global

Цена золота может достичь $3500 за тройскую унцию в 1 полугодии 2025 года, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

С начала 2025 года золото выросло в цене за неполных четыре месяца на 28%, оказавшись самым доходным активом в этом году, - такая доходность даже выше, чем по акциям многих "голубых фишек" мира, отмечает эксперт. По темпам роста доходности за этот период с золотом может сравниться из валют только российский рубль.

"Скорее всего, причиной для роста стал слабый доллар США, главный "конкурент" этого драгметалла за инвесторов, - полагает Мильчакова. - Напомним, что индекс доллара DXY с начала года упал на 10%, а сегодня впервые - ниже 100 пунктов. Основными причинами падения индекса доллара, как и самого доллара США к мировым резервным валютам, на наш взгляд, стал торговый конфликт США и Китая, с одной стороны, с другой - заявления президента США Дональда Трампа о намерениях отправить в отставку нынешнего главу ФРС Джерома Пауэлла".

Тем временем в развивающихся странах банки по-прежнему предъявляют высокий спрос на золото на фоне пошлин Трампа, которые, как уже заявляли в МВФ, могут привести к периоду высокой неопределенности и нестабильности в мировой экономике. "Если президент США добьется своего и заменит Пауэлла, то с высокой вероятностью новое руководство ФРС начнет более активно снижать процентные ставки, что, в свою очередь, будет еще больше ослаблять доллар и способствовать росту цены золота. По нашему прогнозу, в течение первого полугодия 2025 года золото может достичь $3500 за тройскую унцию", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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