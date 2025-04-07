Цена нефти Brent может понизиться до $55/барр. при сохранении негативного сценария - "Велес Капитал"

Цена нефти может понизиться до $55 за баррель Brent при негативном сценарии дальнейшего развития событий на мировых рынках, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ теряли около 2%, также отвоевав часть внутридневных потерь в рамках коррекции, - констатирует эксперт. - По ходу дня цены опускались до минимумов с апреля 2021 года на фоне страхов замедления мирового спроса (в особенности со стороны Китая) в случае обострения торгового противостояния. Кроме того, на рынке ждут наращивания нефтедобычи ОПЕК+ с мая на 411 тыс барр./день против ожидаемых ранее 135 тыс барр./день".

По мнению Кожуховой, цены на нефть Brent с технической точки зрения после очередной попытки возвращения к среднесрочному росту в этом году продолжают долгосрочный нисходящий тренд и обновляют многомесячные минимумы в зоне перепроданности.

"Ближайшие важные поддержки для котировок Brent находятся у $63, $61,30 и $59,50/барр. - сила исходящего тренда вполне может позволить ценам достигнуть указанных отметок, но "быкам" также будет помогать сложившаяся перепроданность, - отмечает Кожухова. - Долгосрочный нисходящий тренд при этом сохраняет актуальность ниже $80/барр.".

На взгляд аналитика, закрепление котировок ниже $59,50 позволит ожидать новых локальных минимумов цен с перспективой движения в район $55 и ниже в случае сохранения стабильных мировых поставок нефти и реализации сценария замедления роста глобальной экономики и, в частности, экономики КНР в условиях мирового торгового противостояния.

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