Рубль в пятницу немного ускорил темпы снижения в паре с юанем на фоне продолжающегося обвала цен на нефть и перед выходными днями

Москва. 4 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне обвального падения нефти второй день подряд и перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,7195 руб., что на 13,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,56 копейки, до 84,2774 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,53 копейки, до 92,9855 руб./EUR1.

"После завершения налогового периода (28 марта) биржевой курс рубля ослабевал вплоть до 11,85 за юань. Затем мы наблюдали укрепление до 11,4-11,6 за юань. В этом диапазоне отечественная валюта консолидировалась в течение недели. Но в ходе торгов в пятницу снова наметилась тенденция к ослаблению. Мы считаем, что подобная динамика может продолжиться на следующей неделе, чему будут способствовать просевшие после введения новых пошлин со стороны США цены на нефть. При этом умеренную поддержку могут оказать возросшие продажи валюты ЦБ РФ", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Мировую экономику лихорадит на фоне объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин в отношении ряда стран, России также потребуются дополнительные усилия для минимизации возможных последствий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что мировая экономика на эти решения реагирует весьма эмоционально. Мы видим достаточно высокий уровень турбулентности на международных рынках. Сейчас мировую экономику лихорадит. Мы слышим весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных, которые с пессимизмом воспринимают последние новости", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что России объявленные Трампом пошлины "вряд ли на руку". "Россия по понятным причинам в этот список не попала, потому что у нас как таковая торговля в сколь либо осязаемых цифрах отсутствует с США. По сути, сейчас торгово-экономических отношений никаких нет", - сказал Песков.

"При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики", - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что сейчас российская экономика "благодаря филигранным действиям правительства вместе с президентом развивается достаточно успешно".

"Она (экономика) прочна, имеет высокий запас прочности. Но потребуются дополнительные усилия на фоне той турбулентности, которая сейчас переживается в мировой экономике", - подчеркнул Песков.

Банк России может перейти к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) при замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий ниже уровней 2024 года, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Нам надо увидеть, что текущие темпы роста цен замедляются, что не менее важно, а может, даже более важно, что происходит снижение инфляционных ожиданий", - сказал Заботкин в рамках подкаста "Куда смотрит ЦБ?".

"Оценки инфляции всегда смещены вверх по сравнению с фактическими (данными об индексе потребительских цен - ИФ). Что требуется? Чтобы показатели инфляционных ожиданий, за которыми мы следим, они переломили свою динамику, и чтобы они устойчиво опустились ниже тех уровней, которые наблюдались в течение 2024 года. Они начали снижаться - хорошая новость, что они начали снижаться, но пока они еще не вышли из того диапазона, который был в 2024 году", - отметил зампред ЦБ.

Инфляционные ожидания населения в 2024 году находились в диапазоне 11-13,9%.

В марте 2025 года инфляционные ожидания населения снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, предприятий - тоже продолжили существенно снижаться.

ЦБ РФ в марте сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор тогда отметил, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки", - говорилось в заявлении ЦБ.

Нефть остается в глубоком минусе вечером в пятницу на фоне решений президента США Дональда Трампа по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость Brent опускалась в ходе торгов ниже отметки в $65 за баррель, обновив минимум с августа 2021 года.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $65,25 за баррель, что на 7% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 7,84%, до $61,69 за баррель.

Оба контракта завершают неделю максимальным снижением за полгода. В четверг падение стоимости Brent стало самым существенным с августа 2022 года, WTI - с июля 2022 года, согласно данным Dow Jones.

В среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для иностранных торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

Между тем в четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 апреля увеличилась на 1 базисный пункт - до 21,55% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца повысились также на 1 базисный пункт - до 21,56% и 21,54% годовых. Версия на шесть месяцев в пятницу поднялись на 2 базисных пункта - до 21,69% годовых.

эб мв

MOEX$#&: GZPR