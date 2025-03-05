Акции HeadHunter привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" привлекательны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы позитивно оцениваем финансовые результаты эмитента за 2024 год, однако снижение количества платящих малых и средних клиентов в четвертом квартале указывает на охлаждение рынка труда в связи с реализуемой Банком России денежно-кредитной политикой, что может оказать негативное влияние на доходы HeadHunter, - пишут эксперты в обзоре. - На наш взгляд, компания может выступать бенефициаром ситуации на рынке труда в период потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ, в результате которого экономика перейдет в фазу расширения и роста найма рабочей силы. Считаем акции HeadHunter привлекательными для долгосрочного инвестора".

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