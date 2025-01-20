Рынок акций РФ утром продолжил рост во главе с бумагами Самолета и ПИКа, индекс МосБиржи протестировал 2980п

Москва. 20 января. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, надеждам на сохранение паузы в ужесточении монетарной политики ЦБ РФ и на прогресс в попытках урегулирования украинского кризиса; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть (мартовский фьючерс на Brent опустился к $80,6 за баррель). Индекс МосБиржи в начале торгов протестировал отметку 2980 пунктов (максимум с июля 2024 года), после чего сбавил темпы роста; лидерами подъема выступают акции ГК "Самолет" (+9,5%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (+6,7%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2975,2 пункта (+1%, максимум сессии - 2983,3 пункта), индекс РТС - 915,16 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 января, составляет 102,4137 руб. (+3,75 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (+2,9%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+1,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,5% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

В сообщении отмечается, что "одной из целей беседы должно стать обсуждение вопросов о проведении личной встречи в ближайшие месяцы", чтобы попытаться положить конец военным действиям на Украине.

CNN пишет, что Трамп и его команда "надеются быстро начать работу над планом урегулирования (украинского кризиса - ИФ), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным".

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в ближайшие дни российский рынок будет стремиться к круглой отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи, однако дальнейший рост остается под вопросом. На рынке присутствует некоторая перегретость, поэтому часть активных инвесторов предпочтут зафиксировать прибыль после недавнего ралли. Кроме того, сохраняется геополитическая неопределенность, а также фокус на инфляцию в РФ, которая может повлиять на решение ЦБ РФ по монетарной политике в феврале.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках оптимистичные - во всем мире ждут прихода к власти новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Утром в понедельник поддержку рынку акций РФ оказали очередные заявления Трампа о намерении завершить украинский конфликт и поручении организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после вступления в должность. Геополитические надежды в РФ, таким образом, могут сохраняться до поступления конкретных новостей, а индекс МосБиржи выглядит готовым к закреплению выше 3000 пунктов. Неделя в РФ в целом ожидается спокойной на корпоративные события, в связи с чем рынок продолжит жить геополитическими и монетарными надеждами, считает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на этой неделе внимание инвесторов привлекут свежие данные по недельной инфляции от Росстата.

В целом, на рынке акций РФ сохраняются позитивные настроения, индекс МосБиржи восстановился от минимумов декабря почти на 24%. Восстановление от декабрьских минимумов более чем на 20% с технической точки зрения можно рассматривать в качестве признака завершения спада и разворота на фондовом рынке. Кроме того, индекс МосБиржи превысил сопротивление в виде 200-дневной линии скользящей средней, которая проходит в области 2900 пунктов и при прочих равных может продолжить восстанавливаться в направлении 3000 пунктов, полагают аналитики "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов не видит серьезных технических и конъюнктурных препятствий для сохранения спроса на "фишки" и движения индекса МосБиржи к следующей цели роста - району 3060-3090 пунктов, хотя ожидания новостного позитива после инаугурации Трампа уже в значительной степени учтены рынком.

"В начале недели рассчитываем на более уверенный рост отстающих последние дни от рынка ключевых бумаг, в частности, сталелитейщиков и "Роснефти" (MOEX: ROSN), а также идей роста, в первую очередь в секторе hi-tech", - считает аналитик.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,5% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов.

Число домов, строительство которых было начато в США в декабре, увеличилось на 15,8% (максимальные темпы с марта 2021г) относительно предыдущего месяца и составило 1,499 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля 2024 года, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в ноябре количество новостроек составляло 1,294 млн домов, а не 1,289 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее ноябрьского уровня до 1,32 млн, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

В Азии в понедельник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,8%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 подросли на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили по 0,1%).

Промпроизводство в Японии в ноябре сократилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,7% в годовом выражении, говорится в окончательных данных. Ранее сообщалось о сокращении на 2,3% и 2,8% соответственно. В октябре помесячный показатель вырос на 2,8%, годовой - на 1,4%.

Трейдеры также ждут заседания Банка Японии, которое состоится на этой неделе и на котором будет обсуждаться возможность повышения ключевой процентной ставки.

Позитивным фактором для китайских акций стали сообщения СМИ о том, что избранный президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай вскоре после вступления в должность главы государства. На прошлой неделе Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по телефону.

"Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней своего пребывания в должности", - сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась и составляет 3,6%.

Консенсус-прогноз, подготовленный Trading Economics, также не предусматривал изменений. Ставки держатся на текущем уровне, минимальном в истории, третий месяц подряд, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно проседают, трейдеры занимают осторожную позицию перед инаугурацией Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,6 за баррель (-0,2% и -0,6% в пятницу), мартовская цена WTI - $77,86 за баррель (-0,03% и -0,6% в пятницу).

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Трамп сразу после инаугурации намерен применить чрезвычайные полномочия в энергетическом секторе, чтобы реализовать свой план стимулирования производства энергоресурсов внутри страны.

Ранее Трамп также обещал быстрое введение пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики и заявлял о намерении ужесточить санкции в отношении Ирана.

Brent и WTI завершили минувшую неделю в "плюсе" на 1,3% и 1,7% соответственно на фоне новых санкций США в отношении энергетического сектора РФ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в понедельник выросли акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+15,2% и +5,7% "префы"), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+10,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+8,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+5,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5%).

Просели акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 36,69 млрд рублей (из них 5,6 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет", 3,65 млрд рублей на бумаги "Т-Технологий" и 3,4 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).