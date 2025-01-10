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Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", просела Роснефть после отсечки

Москва. 10 января. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне выросшей нефти (мартовский фьючерс на Brent поднялся до $77,6 за баррель), новых санкций Японии в отношении России и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи топчется вокруг 2780 пунктов, просели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,7%) после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2775,71 пункта (+0,1%), индекс РТС - 854,82 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 января, составляет 102,2911 руб. (+61,14 копейки).

Японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Акции "Роснефти" подешевели до 548,45 рубля (выплаты за 9 месяцев 2024 года - 36,47 рубля на бумагу).

Также снизились акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", техническая коррекция рынка акций вниз накануне сняла его перекупленность после декабрьского ралли, при этом индекс МосБиржи остался выше локальной поддержки 2750 пунктов, что является позитивным сигналом. Поэтому вероятность возобновления покупок на текущих уровнях остается высокой. В январе в фокусе у инвесторов будет находиться геополитика в преддверии инаугурации избранного президента США Трампа. При этом на российский рынок также будут оказывать влияние данные по инфляции.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", давление на рынок оказывают опасения перед западными санкциями против России. Тем не менее, появившиеся сообщения о возможной встрече президента России и избранного президента США могут поддержать рыночные настроения в последний рабочий день текущей недели.

Годовые темпы роста ВВП РФ в конце 2024 года повысились - до 3,6% в ноябре с 3,2% в октябре, по оценке Минэкономики. Темпы экономического роста, по оценкам ведомства, в 2024 году, скорее всего, превысят 4%, а октябрьский прогноз о росте на 3,9% будет скорректирован в сторону повышения, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка на уходящей неделе можно объяснить фиксацией прибыли после декабрьского роста, основной причиной распродаж выступает ухудшение геополитики. Вышедшие с новогодних каникул инвесторы "вспомнили" про угрозы "старой" администрации США ввести новые ограничения на российскую нефтянку. Кроме того, негатива добавил и новый президент Штатов Дональд Трамп, который теперь обещает урегулировать украинский конфликт лишь в течение полугода.

Нельзя сказать, что эти новости являются каким-то сюрпризом, но инвесторы сейчас напуганы и предпочитают фиксировать даже небольшую прибыль, полагает эксперт. Скоро это желание пропадет, и рынок начнет искать поводы для роста. В пятницу от дивидендов очистилась "Роснефть" (дивдоходность составляет около 6,4%), однако не исключено, что дивидендный "гэп" будет ниже, поскольку накануне бумаги снизилась на 3,1% - из них вышла часть агрессивных инвесторов, не желающая нести риски и "морозить" деньги. Среднесрочным инвесторам акцию стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи постарается удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов.

Рынок акций отчасти снял перегретость и с начала января сильно снизился. И хотя в пятницу акции "Роснефти" торгуются без дивидендов, инерция к откату в "фишках" в последний день недели заметно ослабла, что позволит индексу МосБиржи удержаться в диапазоне 2750-2800 пунктов, считает он.

В целом потенциал развития снижения выглядит ограниченным ввиду комфортной ситуации на рынке нефти и сохраняющихся позитивных экономических и геополитических ожиданий. На следующей неделе можно рассчитывать на оживление спроса на российские "фишки" и возврат индекса МосБиржи к росту, полагает Локтюхов.

В США в четверг биржи не работали в связи с объявленным национальным трауром по случаю прощания с 39-м американским президентом Джимми Картером.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились менее чем на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,01-0,4%) из-за оттока средств инвесторов из рисковых активов на фоне повышенной неопределенности в мировой экономике.

Снижение спроса на акции развивающихся экономик также вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

Как стало известно в пятницу, потребительские расходы в Японии в ноябре выросли на 0,4% в помесячном выражении и сократились на аналогичную величину в годовом. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Trading Economics, предусматривал снижение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,6%.

Ключевым для мировых рынков событием пятницы станет публикация данных по американскому рынку труда за декабрь (16:30 МСК). Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 160 тыс. после подъема на 227 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,2%.

Эта статистика может повлиять на ожидания в плане дальнейшей траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящий момент вероятность снижения ставки на предстоящем в январе заседании Федрезерва оценивается рынком лишь в 5%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут и могут завершить в "плюсе" третью неделю подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $77,62 за баррель (+0,9% и +1% накануне), февральская цена WTI - $74,58 за баррель (+0,9% и +0,8% в четверг).

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+7,4%), расписки NanduQ (MOEX: QIWI) (+4,5%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,5%), акции ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+2,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2%).

Снизились акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-8,1% и -7% "префы"), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-4,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 17,99 млрд рублей (из них 3,95 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 2,14 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 1,96 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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