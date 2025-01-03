Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз, индекс МосБиржи упал ниже 2850п

Москва. 3 января. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в пятницу на фоне выросшей нефти начал корректироваться вниз из-за фиксации прибыли игроками после роста последних дней; индекс МосБиржи откатился ниже 2850 пунктов после роста в начале сессии в район 2900 пунктов, лидируют в откате бумаги "Газпрома" (-2,8%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2847,89 пункта (-1,2%, максимум сессии - 2898,71 пункта), индекс РТС - 882,33 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ на период с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подешевели также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,4%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,4% и -1,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,3% и +2,1% "префы"), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,3%).

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы по итогам первой сессии в 2025 году в четверг выросли (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавили 0,2-1,1%), а в США индексы 2 января просели на 0,2-0,4%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 211 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222 тыс., по данным Trading Economics.

Среди компаний, которые входят в расчет индекса S&P 500 (-0,2%), наиболее существенно потеряли в цене бумаги Tesla (SPB: TSLA) (-6,1%) и General Motors (SPB: GM) (-3,6%).

В среду электромобиль Tesla Cybertruck загорелся близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. Находившийся внутри машины человек погиб, еще семеро получили незначительные травмы.

В пятницу в Азии наблюдалась позитивная динамика индексов акций за исключением китайских (австралийский ASX Australia вырос на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 подросли на 0,01-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года.

Доходность 10-летних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены консолидируются после подъема накануне на ожиданиях роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, а также на фоне продолжающегося сокращения запасов сырья в США, сообщает Trading Economics.

Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США, отмечает MarketWatch.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $75,94 за баррель (+0,01% и +1,7% накануне), февральская цена WTI - $73,14 за баррель (+0,03% и +2% в четверг).

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-6,6%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (MOEX: LENT) (-3,1%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,8%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-2,5%).

Выросли акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+9,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+4,9%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+4,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,13 млрд рублей (из них 4,01 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,8 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,28 млрд рублей на акции "Газпрома").