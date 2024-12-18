SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики включили в подборку бумаги "ФосАгро" и "Аэрофлота", убрали акции банка "Санкт-Петербург" и расписки Ozon.

Таким образом, в состав вошли "Интер РАО", "НЛМК" и "Т-Технологии", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Транснефть" (прив.), "Татнефть", "Яндекс", "Полюс", "ФосАгро" и "Аэрофлот".

В SberCIB прогнозируют рост прибыли "ФосАгро" и снижение долговой нагрузки компании из-за девальвации рубля и сохранения относительно высоких цен на удобрения. Аналитики напоминают, что дивдоходность акций компании в 2025 году способна превысить 15%.

В свою очередь, группа "Аэрофлот", по прогнозам экспертов инвестбанка, в этом году вновь может стать прибыльной и распределить дивиденды впервые за шесть лет.

SberCIB исключает Ozon из подборки, пока компания не закончит редомициляцию. "Фундаментальный профиль Ozon нам нравится, - пишут аналитики. - Но с 2025 года ценные бумаги компаний, которые не успели "переехать" в Россию, смогут купить только квалифицированные инвесторы. Не вызывает у нас вопросов и финансовое положение банка "Санкт-Петербург" условиях роста ставок, однако мы делаем выбор в пользу более крупных компаний".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.