"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Акрона до 19983,07 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Акрон" с 20507,05 рубля до 19983,07 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт - поправка на риски инвестиций в бумаги эмитента по-прежнему составляет близкие к минимальным для бумаг в нашем покрытии 5%", - указывают эксперты.

"На фоне текущей операционной и финансовой статистик, а также с учетом возможного восстановления стоимости корзины продукции компании на уровнях декабря 2023 года во второй половине 2024 года и в 2025 году, мы пересмотрели прогнозы. Влияние новых налоговых условий и роста ставок учтено в снижении прогноза EBITDA: ожидаемые показатели составят 66,8 млрд рублей в 2024 году (ранее - 74,2 млрд рублей) и 71,5 млрд рублей в 2025 году, - пишут аналитик "АКБФ" в обзоре. - Прогноз дивидендных выплат "Акрона2 по итогам 2024 года составляет 460 руб./ао против 470 руб./ао ранее. Рыночный прогноз размера дивидендов компании в сумме по итогам текущего года, по нашим данным, равен порядка 350 руб. на акцию против 300 руб. ранее".

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