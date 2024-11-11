ПСБ подтверждает целевую цену акций Сбербанка на уровне 371 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 371 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"В октябре банк заработал 134 млрд руб. чистой прибыли (+1% г/г), а за 10 месяцев - 1,3 трлн руб. (+5% г/г). Давление на прибыль оказали прочие доходы (валютная переоценка, портфель ценных бумаг и т.д.) и рост операционных расходов на 7% по сравнению с сентябрем. Основной доход оставался стабильным относительно сентября. Ключевым драйвером роста кредитования остаются кредиты юрлицам тогда как выдачи более маржинальных потребительских кредитов снижаются из-за жесткой политики ЦБ", - пишет эксперт.

По мнению Грицкевича, в ноябре поддержать кредитование физлиц может умеренный рост ипотеки после перераспределения лимитов по льготной ипотеке между банками в размере 350 млрд руб.

"Ожидаем, что по итогам года Сбер заработает около 1,55 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ. В 2025 году банк сохранит умеренный рост прибыли (примерно на 8% г/г) за счет наращивания портфеля", - прогнозирует аналитик ПСБ.

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