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16 июня 2025 года 10:54
Экономика РФ должна сделать шаг вверх, а не вперед - Орешкин
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Сергей Савостьянов/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, заявил заместитель главы администрации президента Максим Орешкин в интервью журналу "Эксперт". Как отметил Орешкин, наблюдаемый в последние годы активный экономический рост РФ произошел благодаря тому, что "был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики". "Прежде всего кадровый и производственный", - пояснил он. Сейчас Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Как отметил Орешкин, "столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне". Но, считает Орешкин, "эта модель роста себя исчерпала". Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень, считает он.
Опубликовано Финмаркет
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