Экономика РФ должна сделать шаг вверх, а не вперед - Орешкин

16 июня. FINMARKET.RU - Нынешняя модель экономического роста России себя исчерпала, заявил заместитель главы администрации президента Максим интервью журналу "Эксперт".

Как отметил Орешкин, наблюдаемый в последние годы активный экономический ростпроизошел благодаря тому, что "был активизирован спящий, незадействованный потенциал экономики". "Прежде всего кадровый и производственный", - пояснил он.

Сейчас Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире, если оценивать по паритету покупательной способности. Как отметил Орешкин, "столь низкого показателя безработицы, как в России, вы не найдете ни в одной крупной стране мира. Показатель загрузки существующих мощностей также находится на достаточно высоком уровне".

Но, считает Орешкин, "эта модель роста себя исчерпала". Чтобы развитие продолжалось,должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень, считает он.