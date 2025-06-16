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16 июня 2025 года 08:15
ФНС усилила контроль за фиктивной миграцией бизнеса в регионы
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Стоян Васев/ТАСС
16 июня. FINMARKET.RU - Налоговые органы усилили контроль за фиктивной миграцией бизнеса в российские регионы, где действует льготная налоговая ставка для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения (УСН). Об этом "Ведомостям" рассказали четыре юриста, клиенты которых столкнулись с проверками на основании смены юридического адреса. Ужесточение контроля происходит на фоне вступления в силу нового закона, который призван остановить фиктивный переезд в такие субъекты. Традиционно к ним относят, например, Удмуртию, Калмыкию, Мордовию, Чечню, Крым и др. Налоговые органы направили письма индивидуальным предпринимателям (ИП), которые подозреваются в фиктивной миграции. Все налогоплательщики занимаются торговлей через маркетплейсы, один из них переехал в Курганскую область, остальные - в Удмуртию. В одном из требований признаком фиктивной миграции стала регистрация по адресу проживания ИП еще четырех физических лиц из различных субъектов, отсутствие сотрудников на территории нового региона, а также коммунальных и арендных платежей. Еще в одном документе в качестве доказательства правонарушения использовались "сведения, поступившие от внешних источников", в частности результаты опроса соседей, которые подтвердили, что по адресу регистрации никто не проживает. Кроме того, в доме отсутствуют централизованное водоснабжение, отопление, канализация и газ, пишет налоговый орган. В третьем требовании признаком фиктивной миграции стало "наличие по расчетным счетам ИП платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории Удмуртской республики". Требования датированы декабрем 2024 г., а также мартом и апрелем 2025 г. Во всех письмах налоговые органы просят ИП представить пояснения и уточнить свои обязательства за 2024 г. Согласно положениям Налогового кодекса, ставка для плательщиков УСН с доходов составляет 6%, однако субъекты своими законами могут снизить ее вплоть до 1%. Тот же механизм касается и базы "доходы минус расходы" - минимальная ставка здесь может составлять 5% вместо стандартных 15%. Из-за действующей пониженной ставки в ряде регионов (например, в Удмуртии, Мордовии, Калмыкии, Чечне, Крыму, Мурманской и Курганской областях) предприниматели на УСН стали массово перерегистрироваться туда, продолжая при этом работать в прежнем субъекте. Это явление со временем даже получило специальное название - "налоговый туризм".
Опубликовано Финмаркет
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