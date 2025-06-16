За 2 года число экспортеров из сектора МСП выросло в 1,5 раза

16 июня. FINMARKET.RU - Интерес предпринимателей к внешнеэкономической деятельности продолжает восстанавливаться. За последние 2 года число небольших предприятий, которые занимаются экспортом, возросло в 1,5 раза: сейчас им занимаются 16% компаний малого бизнеса. Об этом говорится в исследовании ПСБ, "Опоры России" и НАФИ, которое они проводили при подсчете индекса RSBI (Russia Small Business Index), пишут "Известия"

Как пояснила старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина, ссылаясь на данные Минэка, сейчас в России работает свыше 60 тыс. экспортеров в секторе. Их доля в несырьевом неэнергетическом экспорте с 2019 года выросла более чем в 2,5 раза и составила 23%.

Наиболее активно российские предприниматели экспортируют сегодня продукты питания, товары легкой промышленности и технологическую продукцию, отметила эксперт.

Согласно исследованию, наиболее активное направление экспорта - страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), среди них основным торговым партнером выступает Белоруссия. Частота поставок в эту страну за два года выросла с 31% до 55% благодаря снятию торговых барьеров и созданию благоприятных условий для бизнеса. А вот активность поставок в Казахстан, напротив, сократилась за год с 57% до 46% на фоне ужесточения санкционного давления.

Третий год растут поставки в Турцию, 7% экспортируют в ОАЭ и другие страны в этом направлении.

Российские малые компании также занимаются покупкой и ввозом товаров в Россию. Так, главным импортером для предпринимателей остается Китай: с ним за последний год сотрудничали 73% МСП. В рамках ЕАЭС предприятия активнее покупают товары из Белоруссии (16% компаний), в то время как из Казахстана и Армении бизнес, напротив, стал ввозить реже. Вместе с тем, несмотря на усиление санкций, продолжает расти импорт продукции из Европы.