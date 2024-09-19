Прогнозная цена на золото - $2700/унц. - ПСБ

Прогнозная цена на золото в текущий момент составляет $2700 за тройскую унцию, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Котировки вновь поднялись выше $2600 после заседания ФРС США. Интрига снята, и на первый план выходят макроэкономические данные, по которым можно будет понять, сможет ли экономика США совершить "мягкую посадку". Снижение ставки в Штатах может повлечь за собой увеличение притоков в "золотые" фонды. Кроме этого, исторические данные подтверждают, что снижение ставки в США позитивно влияет на цену золота. Так, в 2008 году на фоне экономического кризиса и резкого снижения ставки золото росло в цене. Аналогично, хотя и более скромно, золото дорожало в условиях плавного замедления экономики, как это было в начале 2000-х годов, - отмечает эксперт. - Геополитическая неопределенность подталкивает мировые ЦБ скупать драгметалл, что также толкает его стоимость вверх. Наша целевая цена по золоту на данный момент - $2700 за тройскую унцию. Потенциал роста невысок, однако золото устойчиво, чем не могут похвастаться другие активы".

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