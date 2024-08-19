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19 августа 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно снижается, индекс МосБиржи пытается удержать отметку 2800п

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в понедельник утром демонстрирует умеренное снижение "голубых фишек" на фоне опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся ситуации в приграничных с Украиной областях; индекс МосБиржи пытается удержаться выше отметки 2800 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2809,42 пункта (-0,66%), индекс РТС - 995,48 пункта (-0,66%); цены большинства blue chips на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,3%.

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,3%), обыкновенные акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%, "префы" потеряли в цене 1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "ТКС Холдинга" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

По мнению аналитиков, котировки российских акций в начале торгов понедельника снижаются под давлением как наметившегося ухудшения ситуации на глобальных рынках капитала, в том числе падения мировых цен на нефть, так и ряда внутренних негативных факторов - опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросших геополитических рисков из-за обострившейся в последнее время ситуации в приграничных с Украиной областях.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики. Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 66,9 пункта.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) по денежно-кредитной политике (ДКП). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,9%. Во вторник китайский ЦБ объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение ДКП, однако ждут решения НБК с осторожностью. В июле центробанк снизил ставки до рекордных минимумов, а последние данные по экономике страны были неоднозначными.

Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов снизилось на 1,77%. Трейдеры фиксируют прибыль после активного ралли, последовавшего за массовыми продажами акций в начале месяца. Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Цена золота, впервые превысившая $2500 за унцию в минувшую пятницу, держится выше этой отметки на торгах в понедельник. Стоимость драгметалла по данным на 10:30 мск составляет $2502,2 за унцию. В пятницу золото обновило рекордный максимум на фоне слабых статданных по экономике США, повысивших уверенность трейдеров в том, что ФРС приступит к снижению ставки в сентябре. Золото подорожало более чем на 20% в этом году, в частности, благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ. Росту спроса на драгметалл также способствует общий интерес инвесторов к активам "тихой гавани" в связи с серьезной напряженностью на Ближнем Востоке и российско-украинским конфликтом.

Вместе с тем европейские фондовые площадки преимущественно снижаются в начале торгов 19 августа в пределах 0,1-0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:00 мск составила $79,04 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 1,7%, до $79,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,94%, до $75,93 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,9%, до $76,65 за баррель.

"В ближайшее время высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится", - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. Это, по его словам, связано с тем, что трейдеры ждут атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране. "Однако сроки сохранения премии за геополитический риск к ценам на нефть будут зависеть от того, повлияет ли ситуация на баланс спроса и предложения на рынке", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

По словам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс МосБиржи завершил торги в пятницу на годовом минимуме, вплотную приблизившись к отметке 2800 пунктов. Среди ключевых бумаг наибольшие потери понесли акции "ЛУКОЙЛа", которые всю первую половину августа старались удержаться вблизи отметки 6400 рублей. В то же время нельзя сказать, что динамика бумаг "Газпрома" и Сбербанка была заметно лучше. Примечательны именно акции Сбербанка. В пятницу они опустились к значениям конца января текущего года. Лучший результат среди акций, входящих в состав индекса МосБиржи, показали бумаги "Полюса", отыгрывая повышение мировых цен на золото. Порадовали инвесторов и бумаги "Норникеля". Акции компании продолжают двигаться вблизи уровня 125 рублей.

"Индексу МосБиржи сегодня предстоит вновь проверить на прочность отметку 2800 пунктов. В начале торгов в понедельник индекс снизится, как это обычно бывает из-за сильной просадки в пятницу. После этого наступит ключевой момент для российского рынка. Если сил у покупателей хватит и индекс удержит 2800 пунктов, как это было в начале августа, можем увидеть попытки восстановления. В ином случае увидим новую волну продаж", - полагают эксперты Промсвязьбанка.

Как считают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ зажат в диапазоне 2800-2900 пунктов по индексу МосБиржи. Несмотря на отсутствие поводов для развития устойчивого восстановления, веских причин для падения также не просматривается. На текущей неделе не исключена возможность повышения индекса в направлении верхней границы диапазона, если ослабление рубля продолжится умеренными темпами, а данные от Росстата по недельной инфляции и индексу цен производителей не покажут неожиданно высокого усиления инфляционного давления.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что район 2800 пунктов по индексу МосБиржи - это примерно 20% от максимумов года, здесь по теории проходит граница "бычьего" и "медвежьего" рынка. Пробой отметки может спровоцировать крупных участников рынка на резкое сокращение "длинных" позиций. Вместе с тем обороты торгов в последние дни маленькие, что говорит об отсутствии агрессивных продаж. Однако и все наблюдаемые в последние недели отскоки заливаются продажами.

"И все же, вероятность дальнейшего падения индекса МосБиржи намного больше, чем его роста. На настроения инвесторов по-прежнему будут сильно давить высокие процентные ставки, ухудшающие экономику бизнеса и делающие сверхпривлекательными вложения в депозиты и облигации. В связи с общей слабостью российского рынка акций, бумаги золотодобытчиков можно держать, но новые покупки делать рискованно. Сегодня с утра золото торгуется вблизи пятничного закрытия. Не радует нефть, которая торгуется под отметкой $80 за баррель. Сопротивление же располагается на доллар выше. Сегодняшняя слабость нефти - еще один повод для попыток уйти под уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи", - полагает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,53 млрд рублей (из них 1,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,32 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 860,07 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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