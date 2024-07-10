Рынок акций РФ утром откатился к 3035п по индексу МосБиржи, дешевеет Роснефть на второй день после отсечки

Москва. 10 июля. Рынок акций РФ утром в среду остается под давлением продаж на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась к $84,3 за баррель), а также ожиданий закрытия на этой неделе реестров крупных компаний для выплат годовых дивидендов. Индекс МосБиржи откатился в район 3035 пунктов, при этом продолжается снижение бумаг "Роснефти" на второй день после отсечки годовых дивидендов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3035,52 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1086,62 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 июля, составляет 88,0031 руб. (-16,57 копейки).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "Роснефти" (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Подорожали акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи, вероятно, снова будет тестировать поддержку на уровне 3000 пунктов. Среда - последний день торгов акциями Сбера с рекордными дивидендами, что также приведет к резкому снижению ценового индекса в четверг после закрытия реестра тяжеловеса.

В целом снижение рынка акций РФ в среду может продолжиться по инерции. Внешние факторы, такие как курс рубля и цены на нефть, уходят на второй план по мере приближения заседания ЦБ РФ по процентной ставке, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи вскоре рискует протестировать минимум прошлого месяца 2997 пунктов.

Рынок акций утром в среду остается под основным нисходящим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия веских поводов для повышения, но по ходу дня может попытаться стабилизироваться. В среду с дивидендами на Мосбирже за 2023 год последний день торгуются акции Сбербанка и "ФосАгро" (MOEX: PHOR). Ожидаемая в четверг дивидендная отсечка по Сбербанку еще может в среду удержать индекс МосБиржи выше 3000 пунктов, но риски завершения недели ниже этой психологически важной отметки велики, считает аналитик.

В среду вечером статистика также может показать ускорение потребительской инфляции РФ в июне до 8,6% г/г, подтверждая актуальность жесткой политики ЦБ РФ, полагает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду завершит торги вблизи 3050 пунктов. В начале торгов вероятны импульсные продажи, а потом, скорее всего, последует восстановление рынка. Многие акции фундаментально сильных компаний ощутимо просели, что делает их привлекательными для инвесторов по мере стабилизации ситуации, считает он.

Ключевым фактором, повлиявшим на динамику рынка накануне, стало снижение акций Сбербанка. Из-за усиления продаж акции Сбербанка опустились ниже 320 рублей за штуку, не помогла даже сильная отчетность банка за июнь, отметил Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, российский рынок акций демонстрирует слабость, есть вероятность снижения индекса МосБиржи в четверг ниже 3000 пунктов на "дивгэпе" Сбербанка.

Для акций "Газпрома" дополнительным негативом стала новость о том, что Австрия создала комиссию для изучения возможностей разрыва контракта с газовым гигантом. Ближайшая зона сопротивления для бумаг "Газпрома" находится на уровнях 128,2-129,4 руб., поддержка - на уровне 121,2 руб.

Снижение акций Сбербанка продолжается почти пять дней. Закрытие "дивгэпа" Сбербанком играет решающую роль для рыночных настроений: быстрое и уверенное закрытие "гэпа" может вернуть доверие инвесторов и стабилизировать рынок в долгосрочной перспективе. Дивидендная отсечка пройдет 11 июля, в этот же день состоится "гэп" (с учетом расчетов на Мосбирже "Т+1"). Последние семь лет "дивгэп" по акциям Сбербанка закрывался в среднем за 35-40 рабочих дней, однако текущая ситуация уникальна тем, что фактические и прогнозируемые дивиденды значительно ниже ключевой ставки. Даже депозиты Сбера выглядят более привлекательно. Это может создать проблемы для реинвестирования, считает Кабаков.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,1%, при этом обновили свои максимумы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,1%).

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник заявил, что для снижения процентных ставок требуется больше благоприятных данных о динамике инфляции. Федрезерв и ранее заявлял, что снижение ставок не будет целесообразным до тех пор, пока он не обретет большей уверенности в замедлении инфляции.

"Поступившие данные за первый квартал не способствуют такому росту уверенности, - сказал Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. - Однако последние данные об инфляции показали некоторый умеренный прогресс, и дальнейшие благоприятные данные укрепили бы нашу уверенность в том, что она стабильно движется к [целевым] 2%".

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

Цены производителей в Японии в июне выросли на максимальные с августа прошлого года 2,9% в годовом выражении после пересмотренного подъема на 2,6% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. Июньский показатель совпал с ожиданиями аналитиков, отмечает Trading Economics. В помесячном сравнении цены производителей повысились на минимальные с февраля 0,2% после роста на 0,7% в мае.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне выросли на минимальные с марта 0,2% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, по данным Trading Economics. Инфляция была зафиксирована по итогам пятого месяца подряд, при этом она замедлилась по сравнению с 0,3% в мае.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце выросли на 0,6% в годовом выражении, как и в мае.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) уменьшились на минимальные с января 2023 года 0,8% относительно того же месяца годом ранее (в мае они упали на 1,4%). Показатель снизился 21-й месяц подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены замедлили снижение, трейдеры оценивают последствия обрушившегося в понедельник на побережье Техаса урагана "Берил", а также прогнозы спроса и неофициальные данные о нефтяных резервах США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $84,33 за баррель (-0,4% и -1,3% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,14 за баррель (-0,3% и -1,1% во вторник).

"Берил" лишил электричества миллионы человек и привел к отмене около 1,7 тыс. авиарейсов, пишет MarketWatch.

Между тем, Минэнерго США накануне понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 102,91 млн б/с.

При этом прогноз цены на Brent на этот год повышен до $86,37/барр. с $84,15/барр., по данным ежемесячного отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали снижение запасов нефти в стране за неделю на 1,9 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" упали после отсечки годовых дивидендов акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-11,5%, до 8,13 рубля; выплаты - 0,772 рубля на акцию).

Также подешевели акции ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-6,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4,7%).

Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+12,1% и +9% "префы"), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+3,5%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,35 млрд рублей (из них 3,61 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,91 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").