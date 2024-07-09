"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "ФосАгро" с прогнозной стоимостью на уровне 5538 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Акционеры эмитента утвердили общий дивиденд за 2023 год и 1К24 в размере 309 руб. на акцию (квартальная доходность - 5,2% к текущим котировкам). С одной стороны, "ФосАгро" стремится поддерживать высокий уровень акционерной отдачи. С другой - свободный денежный поток компании в 1К24 снизился до 1,8 млрд руб. при объеме текущих выплат 40 млрд руб., что приведет к дальнейшему росту долговой нагрузки, - отмечает эксперт. - На конец марта текущего года значение чистый долг/EBITDA компании выросло до 1,6х, превысив пороговые 1,5х, при которых коэффициент выплат падает до 50% FCF в соответствии с дивидендной политикой. Согласно нашим расчетам, свободный денежный поток компании в 2024 году составит 55,6 млрд руб., поэтому, на наш взгляд, дивиденды за первый квартал в объеме 40 млрд руб. могут оказаться авансом за будущие периоды, и в последующих кварталах текущего года выплаты "ФосАгро" могут оказаться значительно скромнее".

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