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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил рейтинг акций Nike до "покупать"
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28 июня 2024 года 18:23
"Финам" повысил рейтинг акций Nike до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Nike Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $104 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 29% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Компания опубликовала отчетность за 4К и весь 2024 финансовый год, которая разочаровала инвесторов, котировки обрушились на 14%, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Мы считаем, что, несмотря на слабые результаты квартала и года, реакция рынка излишне эмоциональная. Последний раз бумаги Nike торговались по $80 в 2019 году (без учета краткосрочной просадки в 2020 году). С того момента выручка компании увеличилась на 30%, а прибыль - почти на 50%. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по форвардному мультипликатору P/E относительно аналогов и собственных исторических значений, а также по целевой дивидендной доходности компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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