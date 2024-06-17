Аргументов для повышения ставки ЦБ РФ в июле стало больше - ПСБ

Банк России получил новые аргументы для повышения ключевой ставки в июле текущего года, при этом для сохранения текущего уровня (16% годовых) нужен резкий слом растущего тренда инфляции в ближайший месяц, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция за май усилилась по всем индикаторам. Месячный рост цен был максимальным с января - 0,74% м/м. Годовой уровень инфляции в 8,3% г/г обновил максимумы с февраля и превысил наши прогнозы (8,1%). С поправкой на сезонность годовая инфляция приблизилась к пиковым уровням осени 2023 года (10,8% против 12-15%), а индикатор устойчивой инфляции, по нашим оценкам, достиг прошлогодних пиков. Более половины майского прироста цен обеспечили услуги населению: транспортные тарифы и туристические услуги. В этих сегментах предложение не успевает за спросом и в ближайшее время ситуация не изменится, - отмечает эксперт. - Есть риски закрепления повышенной инфляции и в других сегментах. Сезонное снижение продовольственного индекса цен летом может так и не реализоваться - плохие погодные условия, рост издержек и т.д. Устойчивое давление на импорт может привести к усилению пока умеренной инфляции в непродовольственном товарном сегменте".

"Повышаем прогноз инфляции на конец 2024 года с 5,4% г/г до 5,9% г/г. У Банка России добавились аргументы к повышению ключевой ставки в июле. Для сохранения ставки на уровне 16% годовых нужен резкий слом растущего тренда инфляции в ближайший месяц", - пишет Попов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.