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24 апреля 2024 года 09:06

Подъем S&P 500 был максимальным за 2 месяца

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Рынки акций АТР активно растут в среду. Цены на нефть слабо повышаются в среду утром, Brent торгуется у $88,5 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал, подъем S&P 500 был максимальным за 2 месяца.

Результаты лучше ожиданий рынка показали, в частности, General Motors (SPB: GM) (+4,4%), GE Aerospace (+8,3%), Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) (+5,5%), Danaher Corp. (SPB: DHR) (+7,2) и Spotify Technology (+11,4%).

Скорректированная прибыль и выручка PepsiCo Inc. (SPB: PEP) в минувшем квартале также превзошли прогнозы экспертов. Однако акции компании подешевели на 3%, поскольку ее подразделение Quaker Oats зафиксировало операционный убыток в результате декабрьского отзыва продуктов из-за опасности заражения сальмонеллой.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле опустился до минимальных за 4 месяца 49,9 пункта с мартовских 51,9 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали его повышения до 52 пунктов.

PMI сферы услуг опустился до 50,9 пункта - минимума за 5 месяцев. Аналитики прогнозировали повышение индекса до 52 пунктов с мартовских 51,7 пункта.

"Экономическая активность в США замедлилась в начале второго квартала, - отметил старший экономист S&P Global Крис Уильямсон. - Ухудшение деловой среды вынудило компании сокращать численность сотрудников темпами, которых мы не видели со времен глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., если не считать времен начала пандемии".

Снижение спроса и охлаждение рынка труда привело к ослаблению ценового давления в США в апреле, говорится в обзоре S&P Global.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Бумаги JetBlue Airways Corp. упали в цене на 18,8% по итогам торгов во вторник. Чистый убыток авиакомпании в первом квартале вырос в 3,7 раза, до $716 млн, однако скорректированный убыток оказался меньше ожиданий рынка, а выручка превзошла прогнозы. В то же время главный исполнительный директор JetBlue Джоанна Джерати предупредила, что годовые результаты компании могут оказаться хуже ее собственных ожиданий.

Котировки акций RTX Corp. (SPB: RTX) (ранее Raytheon Technologies) и Lockheed Martin (SPB: LMT) снизились на 0,2% и 0,3% соответственно, хотя результаты обеих компаний, являющихся поставщиками для оборонной промышленности, превзошли прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка во вторник поднялся на 263,71 пункта (0,69%) и составил 38503,69 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 59,95 пункта (1,2%) - до 5070,55 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 245,33 пункта (1,59%) и составил 15696,64 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют активный рост на торгах в среду.

Позитивным фактором стала сильная сессия в США: накануне американские индексы завершили торги уверенным подъемом, причем S&P 500 показал лучшую динамику за 2 месяца.

Ралли на мировых фондовых рынках во многом вызвано хорошими квартальными отчетами крупных компаний. В ночь со вторника на среду свои квартальные финпоказатели представили Visa Inc. (SPB: V) и Tesla (SPB: TSLA), позднее на этой неделе отчитаются такие ИТ-гиганты как Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремисткой организацией и запрещена), Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT)

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%.

В Гонконге существенный подъем демонстрируют акции Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (2%), Tencent (SPB: 700) (2,6%), Kuaishou Tech. (5,5%) и Semiconductor Manufacturing (3,1%).

В Шанхае капитализация Zhejiang Wanfeng растет на 10%, Citic Offshore - на 5,3%, Eoptolink Technology - на 12%. Тем временем цена бумаг Suzhou TFC Optical опустилась на 6%, Seres Group - на 1,3%, China XD Electric - на 1,8%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается на 2,3%.

Котировки бумаг Tokyo Electron поднимаются на 4,6%, Disco Corp. - на 4,4%, Socionext - на 3,2%, Lasertec - на 3,4%, Renesas Electronics - на 8,6%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 2%.

Рыночная стоимость корейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics увеличилась на 3,4%, SK Hynix - на 5%, LG Energy Solution - на 2,8%, Hyundai Motors - на 0,4%, Posco Holdings - на 1,4%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Как стало известно в среду, инфляция в Австралии в первом квартале замедлилась до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 4,1% в четвертом квартале прошлого года, однако оказалась выше ожидавшихся рынком 3,4%.

Цены на товары в январе-марте выросли на 3,1% в годовом исчислении после подъема на 3,8% кварталом ранее, услуги подорожали на 4,3% (кварталом ранее - на 4,6%). В том числе продукты питания выросли в цене на 3,8% после роста на 4,5%, жилье - на 4,9% (6,1%), услуги здравоохранения - на 4,1% (5,1%). Тем временем одежда подорожала на 0,4% после падения на 1,1% кварталом ранее.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижается на 0,5% и 0,1% соответственно.

Цены на нефть слабо повышаются в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $88,48 за баррель, что на $0,06 (0,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,42 (1,6%), до $88,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,09 (0,11%), до $83,45 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,46 (1,8%), до $83,36 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей.

"Трейдеры, наконец, получили возможность сфокусироваться на фундаментальных для рынка факторах, премия за геополитический риск несколько сократилась, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана. - Снижение запасов является сигналом того, что спрос на нефть держится".

Между тем Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана.

Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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