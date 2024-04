S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе 4-ю сессию подряд

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Рынки акций АТР растут в четверг. Нефть умеренно дорожает в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе четвертую сессию подряд.

Рынок акций США уверенно вырос в первом квартале, и инвесторы скептически оценивают потенциал его дальнейшего подъема.

"Комбинация геополитической неопределенности, высоких процентных ставок, "ястребиной" позиции Федеральной резервной системы (ФРС), а также разочарованности динамикой инфляции временно позволяют "медведям" выйти на первый план", - отмечает аналитик Nationwide Марк Хакетт.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил во вторник, что путь инфляции в США к целевому значению в 2% занимает больше времени, чем ожидал ЦБ.

"Мы говорили, что нам нужно больше уверенности в устойчивом движении инфляции к целевым 2%, прежде чем настанет время смягчать денежно-кредитную политику, - сказал Пауэлл. - Недавние данные по инфляции явно не придали нам уверенности".

Аналитики теперь не ждут снижения базовой процентной ставки в США ранее сентября.

"У ФРС есть полное право удерживать ставку, пока рынок труда остается сильным, потребление не страдает, притом что типичные последствия быстрого ужесточения политики для экономики не очевидны", - заявил управляющий партнер Harris Financial Group Джейми Кокс, слова которого приводит Market Watch.

Экономическая активность в США в целом незначительно выросла с конца февраля, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В десяти из двенадцати округов наблюдалось слабое (slight) или сдержанное (modest) усиление активности, еще два сообщили о сохранении прежней ситуации в экономике.

Внимание трейдеров смещается на недавно стартовавший сезон корпоративной отчетности.

Котировки американских чипмейкеров снизились по итогам торгов вслед за публикацией слабых квартальных результатов голландским производителем оборудования для выпуска чипов ASML Holding NV.

Стоимость бумаг Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. упала на 5,8%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,9%, Super Micro Computer Inc. - на 1,7%.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) Inc. снизилась на 7,4%. Одна из крупнейших в США компаний в сфере страхования недвижимости и от несчастного случая увеличила чистую прибыль в первом квартале на 15%, однако скорректированный показатель не оправдал ожиданий.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. теряют в цене 1,1%. Компания намерена вынести на повторное голосование вопрос о вознаграждении главы компании Илона Маска на сумму $56 млрд, отмененное ранее Канцлерским судом штата Делавэр. На годовом собрании акционеров Tesla, которое пройдет 13 июня, также будет поднят вопрос о переносе регистрации компании из Делавэра в Техас.

Бумаги Abbott Laboratories (SPB: ABT) подешевели на 3%. Чистая прибыль американского производителя лекарственных препаратов и медицинского оборудования в первом квартале снизилась на 7%, а выручка повысилась на 2% и превзошла ожидания рынка.

Стоимость акций United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. взлетела на 17,5%. Авиакомпания сократила чистый убыток в первом квартале более чем на треть и увеличила выручку почти на 10%, при этом скорректированный показатель и доходы оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подорожали на 6,6% и 2,9% соответственно.

Цена акций Children''s Place Inc. (SPB: PLCE) подскочила на 16,5%. Компания, владеющая сетью магазинов детской одежды, сообщила, что ее мажоритарный акционер - саудовская Mithaq Capital - предоставит ей новый кредит на сумму $90 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 45,66 пункта (0,12%) и составил 37753,31 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 29,2 пункта (0,58%) - до 5022,21 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 181,88 пункта (1,15%) и составил 15683,37 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в четверг на фоне повышения аппетита инвесторов к риску.

Поддержку котировкам оказывает позитивная динамика фьючерсов на американские фондовые индексы, которые снизились накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Zhongsheng Group Holdings Ltd., дорожающие на 7,9%.

Также значительно увеличивается капитализация Shenzhou International Group Holdings (+5,9%), Orient Overseas (International) Ltd. (+4,5%), Anta Sports Products, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. (+4,3% у обеих), China Resources Land (+4,1%) и Haier Smart Home (+3,7%).

Бумаги China Hongqiao Group дешевеют на 4,4%, Xinyi Glass Holdings - на 2,6%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,8%, Power Assets Holdings - на 1,5%, CNOOC и CK Infrastructure Holdings - на 1,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1%.

Значение японского Nikkei 225 повышается на 0,2%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Sumitomo Pharma и Concordia Financial Group (+4,2% у обеих).

Рыночная стоимость Advantest увеличивается на 3,7%, Chiba Bank - на 3,2%, Japan Airlines и Sharp Corp. - на 3,1%, MS&AD Insurance Group Holdings - на 2,9%, Tokio Marine Holdings - на 2,7%.

Капитализация Odakyu Electric Railway снижается на 4,4%, FUJIFILM Holdings - на 3,5%, SoftBank Group - на 2,5%, Inpex - на 2,1%, IHI Corp.- на 1,9%, Tokyo Electron и Yamato Holdings - на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1,7%.

Бумаги сталелитейных Posco, Hyundai Steel и KG Steel дорожают на 4,7%, 4,4% и 3,5% соответственно после того, как президент США Джо Байден выступил за повышение импортных пошлин на сталь и алюминий из Китая.

Рыночная стоимость Samsung Electronics растет на 1%, Korean Air Lines - на 2,7%.

Акции Hyundai Motor теряют в цене 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Уровень безработицы в Австралии в марте повысился до 3,8% с минимальных за пять месяцев 3,7% в феврале, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Рынок в среднем ожидал 3,9%, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране увеличилось на 20,6 тыс., до 569,9 тыс., занятых - неожиданно сократилось на 6,6 тыс. и составило 14,26 млн. Эксперты прогнозировали рост второго показателя на 7,2 тыс.

Капитализация Rio Tinto растет на 2,3%, BHP - на 1,5%.

Цены на нефть эталонных марок слабо растут утром в четверг, немного восстанавливаясь после падения до трехнедельных минимумов днем ранее.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $87,49 за баррель, что на $0,2 (0,23%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты упали в цене на $2,73 (3%), до $87,29 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,1 (0,12%) и составили $82,79 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $2,67 (3,1%), до $82,69 за баррель, обновив минимум с 27 марта.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,74 млн баррелей. Рост фиксируется четвертую неделю подряд.

Также на нефть давят опасения, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне дольше, чем ожидает рынок, и неопределенные прогнозы для экономики и спроса на нефть в Китае, отмечает MarketWatch.

"Тревоги по поводу прогнозов мирового спроса снова вернулись на повестку дня после публикации ряда слабых статданных из Китая", - написал старший аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон.

Тем временем власти США приняли решение вернуть санкции в отношении Венесуэлы, касающиеся в том числе экспорта нефти, поскольку президент страны Николас Мадуро не выполнил обещания обеспечить проведение честных и свободных выборов. Санкции вступят в силу в четверг, при этом в течение 45 дней будет действовать переходный период, в течение которого компании смогут продолжать выполнять условия заключенных ранее контрактов.