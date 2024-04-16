Усиление падения рубля не оставляет возможности для смягчения ДКП ЦБ - "Велес Капитал"

Усиление падения рубля не оставляет возможности для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка на опорном заседании в апреле, полагает начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Во вторник ослабление рубля продолжилось, - отмечает эксперт. - Ослабление российской валюты происходит при сохранении относительно благоприятных фундаментальных факторов (сильный платежный баланс, жесткие денежно-кредитные условия). В подобной ситуации, вероятно, одним из факторов давления на рубль выступают сложности во внешних расчетах, ограничивающие приток валютной выручки в условиях роста экспорта и цен на энергоносители".

По мнению Кравченко, ближе к концу апреля рублю вероятно помогут стабилизироваться налоговые платежи, однако далее важное значение будет иметь решение о продлении действия указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"Если требования об обязательной продаже не будут пролонгированы, давление на российскую валюту усилится, и доллар попытается закрепиться выше 95 руб./$1, - прогнозирует эксперт. - Если указ останется в силе, можно ожидать консолидацию пары доллар/рубль в диапазоне 93-95 руб./$1. Не исключено, что требования будут пролонгированы с рядом корректировок, что создаст нейтральный эффект для валютного рынка. Отметим, что ослабление рубля в преддверии опорного заседания ЦБ сводит к нулю и без того незначительную вероятность смягчающих сигналов в риторике регулятора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.