.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
15 мая 2024 года 08:45
В РФ могут ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ
|4
Донат Сорокин/ТАСС
15 мая. FINMARKET.RU - В РФ предложили установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. В настоящее время размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи самостоятельно устанавливается субъектами РФ и зависит от финансовой обеспеченности региональных бюджетов. В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ - для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан - 15%. Такой законопроект с поправками в статью 159 Жилищного кодекса 15 мая внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С документом ознакомились "Известия" "По данным Росстата, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в 2023 году рекордно увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом. Рост долгов объясняется тем, что ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не учитывает динамики доходов населения", - объясняется в документе. В связи с этим, отмечается в тексте, стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на ЖКУ. В частности, расширить группы лиц, которые могут их получать, пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, а также установить единый федеральный стандарт, который уравняет права населения. Эксперты считают предложение гуманным, но сокращение поступлений по оплате за ЖКХ может негативно сказаться на коммунальной отрасли.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Istina 15.05.2024
"Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом". Неверная оценка. На платном рынке ЖКХ нет контроля и надзора, нет регулятора. И, именно это прямо отражается на системе жилищного и коммунального хозяйства.
Istina 15.05.2024
Немедленно прекратить послабления для юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на платном рынке ЖКХ, в том числе, для организаций, управляющих МКД. Две стороны гражданских отношений, в том числе жилищных, одна действует с послаблением на рынке ЖКХ, другая обязана платить. НИ одна партия не действует в интересах граждан.
Istina 15.05.2024
Стоит пересмотреть подходы к оценке деятельности юридических лиц на платном рынке ЖКХ, проверить эффективность надзора прокурорского, системность качества контроля государственных жилищных инспекций над организациями, управляющими МКД, и регулярность принимаемых мер воздействия к УО, ЖК. ЖСК, ТСЖ, установленных законом.
Istina 15.05.2024
Никто не хочет установить по всей стране единый федеральный стандарт платежного документа, обязанность организаций, управляющих МКД, формировать документы финансовой и хозяйственной деятельности в ПО, предназначенном для этих целей.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.