В РФ могут ввести стандарт допустимой доли расходов на ЖКХ

15 мая. FINMARKET.RU - В РФ предложили установить единыймаксимально допустимой доли расходов россиян на. В настоящее время размер максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи самостоятельно устанавливается субъектами РФ и зависит от финансовой обеспеченности региональных бюджетов.

В Госдуме предлагают установить по всей стране единый федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на ЖКХ - для одиноких пенсионеров и многодетных семей он не должен превышать 10%, а для остальных граждан - 15%. Такой законопроект с поправками в статью 159 Жилищного кодекса 15 мая внесет в Госдуму глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. С документом ознакомились "Известия"

"По данным Росстата, общая сумма задолженности населения за ЖКУ в 2023 году рекордно увеличилась на 8,7% и достигла 833,5 млрд рублей. Растущие неплатежи бьют по деятельности предприятий ЖКХ и негативно сказываются на состоянии отрасли в целом. Рост долгов объясняется тем, что ежегодное повышение тарифов на коммунальные услуги не учитывает динамики доходов населения", - объясняется в документе.

В связи с этим, отмечается в тексте, стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на ЖКУ. В частности, расширить группы лиц, которые могут их получать, пересмотреть порог доходности семьи, позволяющий обращаться за такой помощью, а также установить единый федеральный стандарт, который уравняет права населения.

Эксперты считают предложение гуманным, но сокращение поступлений по оплате за ЖКХ может негативно сказаться на коммунальной отрасли.